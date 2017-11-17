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انتهاء الجولة الأولى من معركة تحرير الرئيس الحريري

17
NOVEMBER
2017
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مقدمة نشرة الOTV المسائية:

انتهت الجولةُ الأولى من معركة تحرير رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري . وانتهت بانتصارٍ ساحقٍ لكرامة لبنان وكرامةِ كلّ لبناني ...

وكما في كلِّ مرةٍ ينتصر فيها هذا البلدُ الصغير على مؤامرةٍ كبيرة ، تنطلق المخططاتُ الخبيثة . تحاول سَرِقةَ نَصرِه ، وإطفاءَ وهجِه، ومنعَه من إعلانه أو حتى الاحتفال به ...

هكذا، وبشكلٍ متزامنٍ مع عودة الرئيس الحريري إلى استئناف حياتِه الطبيعية ومسؤولياتِه الوطنية ، انطلق مخططان اثنان:

الأول، يحاولُ الاستمرارَ في أَسرِ رئيس الحكومة في بيروت . والثاني يحاول استهدافَ رئيس الجمهورية بالذات ...

والمخططان يستخدمان ذريعتَين مكشوفتين: محاولةُ أسرِ رئيس الحكومة بإسم "مصلحة لبنان" . ومحاولةُ استهداف رئيس الجمهورية بإسم "مقولة الحريات" ...

أصحابُ المخطط الأول يَتوهّمون بقُدرتهم على تقييد الحريري في بيروت ، كما في الرياض . بحيث يستمرّون بالانتفاع من مكاسب الاحتجاز، من دون تَحمُّلهم لسلبيات الجريمة ...

وأصحابُ المخطط الثاني يتخيّلون أنهم - بالكَذِبِ والتزوير، بالتحريف والتحريض، بالفجورِ بذريعةِ "حرية" ، والشذوذ عن وقائع الحقيقة - قادرون على ضرْب موقع الرئاسة ...

والمخططان محكومان بالفشل . فالحريري عائدٌ بلا قيدٍ أو شرط . وعون جبَلٌ يُهلوس ضبابٌ غائمٌ بإخفائه ...

والرهانُ بينَنا . والغدُ آتٍ . وكلُ اللبنانيين شهود ...

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