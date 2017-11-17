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مجلس القضاء الأعلى: تناول رموز الوطن يستدعي من النيابة العامة الإستئنافية التحرك

17
NOVEMBER
2017
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توقف مجلس القضاء الأعلى عند التعرض الذي طاول شخص القاضي غادة عون، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان ، في حلقة برنامج "كلام الناس" التي عرضت يوم أمس.

وأسف المجلس في بيان "لما اعتبره المستوى في الخطاب تجاه القاضية عون المشهود لها بالحرص على الحريات، معتبرا أن تناول رموز الوطن يستدعي من النيابة العامة الإستئنافية التحرّك".

وأكد المجلس انه "يترك لجانبها وللمرجع المختص أمر اتخاذ الموقف القانوني من هذا التعرض وينوه امام الرأي العام ويسجل للقاضي عون بانها راعت الاصول القانونية في الاجراءات التي باشرتها".

 

وجاء في البيان: 

توقف مجلس القضاء الأعلى عند التعرض الضي طاول شخص القاضي غادة عون، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، في حلقة برنامج "كلام الناس" التي عرضت يوم أمس.


إن المجلس، اذ يأسف لهذا المستوى في الخطاب تجاه قاض مشهود لها في المناقبية والحرص على الحريات، واذ يترك لجانبها، وللمرجع المختص، أمر اتخاذ الموقف القانوني المناسب من هذا التعرض، ينوه امام الرأي العام ويسجّل للقاضي عون بأنها راعت في الاجراءات التي باشرتها الأصول القانونية كما يذكّر بأنه اذا كانت حرية ابداء الرأي مكرّسة، فان المكرس أيضا أن تجاوز هذه الحرية لحدودها وضوابطها وتوسلها سبيلا للقدح والذم وتعكير الانتظام العام وتناول رموز الوطن يستدعي من النيابة العامة الاستئنافية التحرك لاجراء المقتضى بشأنه وهذا ما قامت به القاضي عون.


وفي الختام يشير المجلس الى انه وعوضا عن التظلم من تلك الاجراءات على نحو يفتقر الى ما يبرره، كان من الاجدى الحرص على عدم تجاوز تلك الحدود والضوابط، ولا سيما في هذا الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد.

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