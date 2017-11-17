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اختتام اسبوع الاستقلال الطلابي في قصر بعبدا... حوالي 4000 طالب جالوا في ارجائه وشاركوا في نشاطات تثقيفية وتوجيهية

17
NOVEMBER
2017
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اختتم القصر الجمهوري بعد ظهر اليوم اسبوع الاستقلال الطلابي، حيث استضاف على مدى خمسة ايام حوالي 4000 طالب من عدد كبير من المدارس من مختلف المناطق اللبنانية، وذلك في تقليد وطني لمناسبة ذكرى الاستقلال، حرص في خلاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى ناديا الشامي عون على لقاء الطلاب والاستماع الى آرائهم وتطلعاتهم.


وجال الطلاب، كما كل يوم، في ارجاء القصر واستمعوا الى شروحات عن مختلف قاعاته لاسيما قاعة مجلس الوزراء حيث عاشوا التجربة الوزارية للمرة الاولى وتحدثوا عن مشاريعهم وآمالهم. واطلعت الوفود الطلابية ايضاً من خلال نشاطات تثقيفية وتوجيهية شاركت فيها، الى تاريخ لبنان ومميزاته الجغرافية وثروته النباتية والحرجية إضافة الى تقاليده وتراثه. كما تزودوا بمعلومات عن طرق المحافظة على السلامة المرورية، وعن حقوق المرأة اللبنانية. وألقى بعض الطلاب خلال الجولة قصائد وكلمات في المناسبة، كما أنشد البعض الآخر أغان وطنية بحضور الرئيس عون الذي كان يخرج من مكتبه ويلتقي الوفود مرحبًا بهم، ويلتقط الصور التذكارية معهم.


وشمل اليوم الخامس والاخير من زيارة الطلاب للقصر الجمهوري كلا من : مدرسة الانطونية-زحلة، الثانوية الارمنية المركزية-برج حمود، مدرسة القديس بولس الاكليركية-حريصا، مدرسة لويس-حازمية، ثانوية المستقبل-مرياطة، مدرسة الفرير-دده، مدرسة الاخوة -الشانفيل، ثانوية الآباء الانطونيين-بعبدا.

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