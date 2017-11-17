باسيل خلال لقائه لافروف: المسألة متعلقة بالاستقرار في لبنان والمنطقة

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أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، "ان الموقف الروسي يدعم كل الحلول في لبنان من خلال الحوار في الداخل ومن دون تدخلات خارجية"، شاكرا روسيا على "موقفها الداعم للبنان".





وتوجه الى لافروف بالقول: "سنضع المعطيات التي تكونت لدينا نتيجة الأزمة القائمة بين أيديكم، ولذلك تعمدنا أن تكون زيارتنا إلى موسكو هي الأخيرة ضمن جولتنا".





اضاف باسيل: "المسألة متعلقة بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ولبنان كان على وشك توقيع عقود استخراج الغاز في البحر اللبناني".





وقال: "هناك محاولة لحرف لبنان عن المسار الإيجابي، وهناك حملة تهويل لتخويفه ونزع عناصر القوة التي يملكها في مواجهة الإرهاب".





من جهته، اعلن لافروف "اننا معنيون بأن يسود الأمن في لبنان وأن تعمل المؤسسات الحكومية بشكل فعال".