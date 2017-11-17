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من مستشار الرئيس إلى جنبلاط والرياشي...

17
NOVEMBER
2017
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غرّد مستشار رئيس الجمهورية جان عزيز عبر حسابه الخاص على موقع تويتر متوجهاً للنائب وليد جنبلاط وكتب: برسم الزعيم وليد جنبلاط: يوم اشتبهت في ان أحد مساعديك اختلس منك اموالا، لجأت إلى القضاء، فقبع في السجن 3 سنوات بدون حكم ولا محاكمة...
 
وأضاف: وقبل اسبوع خرج اثنان ليتهما رئيس الجمهورية بأنه إرهابي وان لبنان دولة إرهابية... فلجأت الدولة إلى القضاء نفسه لكشف الحقيقة لا لسجن أحد...
 
وسأل: فهل لدى الأستاذ جنبلاط نصيحة بوسيلة أخرى غير القضاء لتعتمدها الدولة؟
 
وختم: السؤال نفسه برسم وزير الإعلام: ماذا يفعل حزب القوات اللبنانية حين يتعرض له أحد في الإعلام؟ هل يلجأ إلى القضاء أو الى المجلس الوطني؟!!
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