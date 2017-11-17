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بينها التخطيط لتفجيرات في عاليه.. هذه مهام شبكة داعشية أفرادها سوريون!

17
NOVEMBER
2017
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان التالي:

 

تمكّنت المديريّة العامّة لأمن الدوّلة من توقيف مجموعة من الأشخاص السوريّين الذين يشكّلون شبكة تعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي، أوكل إلى أفرادها القيام بمهام إرهابيّة تتوزّع على معظم الأراضي اللّبنانية، وهي على الشكل التالي:

 

-1- مراقبة مراكز الجيش اللبناني ومراكز اليونيفيل في جنوب لبنان، بغية تحديد عديدها وعتادها، والطرقات التي يعتمدونها وأساليب عملهم، وتصوير تلك المراكز وتحرّكاتها، ونقلها إلى التنظيم المذكور في منطقة الرقّة والبوكمال.

 

-2- التخطيط لأعمال إرهابية تطال محلات تجارية في منطقة عرمون قضاء عاليه، بهدف إحداث بلبلة في صفوف المواطنين. وكانت تعقد إجتماعات لهذه الغاية بحضور عناصر تابعة لتنظيم داعش تحضر إلى لبنان من الداخل السوري.

 

-3- العمل على تجنيد أشخاص للقتال إلى جانب التنظيم في سوريا مستخدمين أساليب عدّة، منها جهاد النكاح المتّبع من قبل التنظيم المذكور، بالإضافة إلى تحويل أموال لصالح داعش في سوريا.

 

-4- كما تمّ ضبط بطاقات صحيّة وأوامر مهمّة صادرة عن التنظيم الإرهابي داعش، لتسهيل حريّة إنتقالهم داخل الأراضي السوريّة الخاضعة لسيطرتهم.

 

تمّ تسليم الموقوفين إلى مديريّة المخابرات في الجيش وتعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق أربعة شركاء سوريين، بناءً إلى إشارة القضاء العسكري.

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