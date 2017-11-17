مرحلة ترقّب وتقطيع وقت تستدعي حكومة تصريف أعمال!!

A + A -

الدكتور وسام صعب -

لم يشهد لبنان كما ولم يسجل في تاريخه السياسي الحديث سابقة دستورية بهذا القدر من الخطورة كالتي شهدناها ابان وعقب استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري التي أعلن عنها من مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بدلاً من أن يُعلنها من بعبدا مقر رئاسة الجمهورية اللبنانية ... وهذا ما أثار حفيظة لبنان الرسمي وشكّل صدمة للشعب اللبناني قاطبة حول ما جرى وبالطريقة الملتبسة التي ديرت بها الأمور ... ما طرح أكثر من سؤال وأثار أكثر من علامة إستفهام حول جدوى هذه الإستقالة وتوقيتها وأسبابها وظروفها وحيثياتها لاسيما وأنها أتت من مكان خاطئ ومن حيث لا يُفترض بها أن تأتي ... وهذا ما دفع برئيس الجمهورية للعمل على إستدراك الأمور سريعاً وعقلنة هذا الحدث الطارئ والمفاجئ وصولاً لامتصاص مفاعيله السلبية ونتائجه التي كادت أن تكون كارثية ليقارب الأمور من منطلق موضوعي بعيداً عن الإنفعالات والحساسيات وليطرح سؤالاً مشروعاً عن ظروف هذه الإستقالة وحيثياتها، مكانها وزمانها ومدى دستوريتها!!

ولكن من جهة ثانية، دعونا نقارب الأمور من منطلق سياسي واقعي سيفرض نفسه عاجلاً أم آجلاً بعد عودة الرئيس الحريري المرتقبة والمفترضة إلى لبنان بعد فرنسا وعندها سيكون سيد القصر الجمهوري أول المستضيفين له ليتسلم منه على الأرجح كتاباً خطياً بالإستقالة وذلك من منطلق الأصول والأعراف الدستورية التي يُفترض على الحريري الإلتزام بها وعدم تجاوزها تحت أي طائل أو ذريعة ... وعندها سيتحتم على الرئيس عون قبولها بعد أن يستمع بإسهاب لوجهة نظر الرئيس المستقيل والأسباب والدوافع المعلومة وغير المعلومة الكامنة وراء هذه الإستقالة، وعندها سيتحرك الرئيس عون باتجاه تكليف الرئيس الحريري تسيير وتصريف الأعمال كرئيس لحكومة مستقيلة ليُصار بعدها إلى تحديد جدول زمني لبدء الإستشارات النيابية الملزمة التي ستفضي بطبيعة الحال إعادة تكليف سعد الحريري مجدداً (هذا في حال عدم إعتذاره) تشكيل حكومة عتيدة باعتبار أن حكومة سياسية بديلة عن حكومة الرئيس الحريري قد تكون صعبة المنال أو التحقق في ظل المرحلة الراهنة لأسباب وأسباب كثيرة قد يكون أهمها المناخ السياسي السائد ورغبة كل الأفرقاء السياسيين الواضحة التمسك بالرئيس الحريري في ظل هذه الظروف الدقيقة وما أحاط بها من إلتباسات حتى من خصومه السياسيين، هذا فضلاً عن عدم رغبة اي من الشخصيات السنية المعروفة بالحلول مكان الرئيس الحريري في هذه المرحلة بالذات أو تحمل وزر هذه الإستقالة بنتائجها وتداعياتها وظروفها وما أصاب لبنان بنتيجتها من حالة إرباك واضحة وغير متوقعة هذا فضلاً أيضاً عما يمثله الرئيس الحريري من عامل ثقة واطمئنان على مستوى كل لبنان وبالشارع السني تحديداً ... .

فالبديل إذن عن الرئيس الحريري (في حال عدم إعتذاره عن تحمّل مسؤولياته السياسية للمرحلة المقبلة) لن يكون متحققاً في هذه الفترة الراهنة لملئ ما أحدثته هذه الإستقالة من فراغ سياسي وحكومي طارئ ... ولهذا فقد تطرح عدة إحتمالات على طاولة البحث السياسي لتجنب أية أزمات قد تستجد، وللخروج من حالة اللاإستقرار السياسي التي أحدثتها تلك الإستقالة.

فهل يكون المطلوب اليوم على هذا الصعيد حكومة سياسية فضفاضة تشكّل إطاراً لحكومة وحدة وطنية تجمع بين مكوناتها كل الأطياف السياسيين لإعادة ركلجة ما أحدثته هذه الإستقالة من تداعيات وردات فعل على المستويات كافة سواء داخلياً أم إقليمياً أو حتى دولياً وتأخذ البلاد بالوقت نفسه نحو إنتخابات نيابية متوقعة في مهلة أقصاها أيار 2018.

ولكن يبقى أن نسأل في ظل هذه الفرضية عن مدى إمكانية تأليف أو تشكيل أو نجاح مثل هكذا حكومة سياسية يرأسها سعد الحريري ويكون بالوقت نفسه حزب الله أولى وأهم مكوناتها سياسياً؟؟ وما مدى هامش تحرك الحريري أصلاً لتشكيل مثل هكذا حكومة تضم تحت سقفها كل الأطياف السياسيين بمن فيهم حزب الله المصر أكثر من أي وقت مضى على المشاركة في أي حكومات ستُشكّل مستقبلاً في لبنان.

أم أن المطلوب في هذه المرحلة حكومة تكنوقراط بالمعنى الضيق وليس حكومة سياسية موسّعة، حكومة تجنب البلاد أزمات مالية وإقتصادية وسياسية وتكون منطلقاً لإجراء إنتخابات نيابية ينتج عنها مجلس نيابي جديد، حكومة ليس المطلوب منها المواجهة أو تحقيق المعجزات إنما حكومة تقطيع وقت تفصلنا عن مجلس نيابي منتخب يكون أساساً ومرتكزاً لحكومة سياسية فضفاضة تجتمع فيها كل الكتل السياسية الممثلة في البرلمان تحت مسمّى حكومة وحدة وطنية ... .

ولكن نسأل في ظل هذه الفرضية أيضاً عن مدى إمكانية تأليف أو تشكيل هكذا حكومة تكنوقراط غير سياسية في ظل الرفض المسبق للرئيس بري والرفض المطلق لحليفه حزب الله خصوصاً وأن المطلوب اليوم على الصعيدين الدولي والإقليمي، وكما بات معروفاً إقصاء حزب الله وتحجيم دوره السياسي ومنعه من المشاركة في أي حكومات سياسية في لبنان ... .

وهذا الخيار يبقى مستبعداً أيضاً في ظل الظروف والأوضاع المستجدة، ليبقى خياراً واحداً متاحاً أمام رئيس الجمهورية وهو حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة بحيث يجري تكليفها تصريف وتسيير الأعمال الضرورية في البلاد لتأمين سير المرفق العام بما يضمن إستمرارية الدولة ويحفظ مؤسساتها، وتكون المسألة عندها مسألة تقطيع وقت لا أكثر لتجنيب البلاد أزمات إقتصادية ومالية وسياسية مفترضة كما ولتجنيب البلاد أي ردات فعل قد تأتي من هنا أو من هناك، وتفضي بالوقت نفسه إلى إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، توصلاً لإنجلاء الرؤيا وتظهير المشهد مستقبلاً بشكل أوضح وعندها من المفترض أن يتبين الخيط الأبيض من الأسود وموقع لبنان من هذه الأزمة ويكون حينها لكل حادث حديث ... .