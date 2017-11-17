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هذا ما قاله المشنوق عن الحريري من بعبدا

17
NOVEMBER
2017
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اشار وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، الى انه جاء لشكر رئيس الجمهورية على حكمته وقدرته على جمع جميع اللبنانيين وتجاوز الخلافات والعنوان الرئيسي حتى صباح الغد هو عودة الحريري.


واكد المشنوق على توازن الكلام السياسي الذي صدر عن الرئيس عون لا سيما حول التفاوض على اسباب الاستقالة، ونحن بحالة استقرار واضحة رغم الازمة الكبيرة التي مررنا بها، وهذا الاستقرار سيزداد مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري، ولبنان سيتجاوز القطوع الكبير مع لقاء الحريري والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وقد اثبت اللبنانيون ان قدرتهم على التماسك والتضامن عند الضرورة اقوى من خلافاتهم.


واوضح انه رغم طبيعة الازمة السياسية التي نعيشها الا ان الانتخابات النيابية ستحصل في مواعيدها، وسنستمر بالعمل لحصول الانتخابات.

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