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أخبار "سيئة" تنتظر السعوديين بعد 6 أسابيع

17
NOVEMBER
2017
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ينتظر أن تسجل أسعار منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية في السعودية ارتفاعا جديدا مع مطلع العام الميلادي المقبل 2018 وذلك بعد التأكيد الرسمي على خضوعها لضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تطبيقها بتاريخ 01/01/2018.
 
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، فأن الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة أكد في رده على استفسار أحد المغردين، خضوع منتجات التبغ لضريبة القيمة المضافة مع ضريبة القيمة الانتقائية قائلاً: "بخصوص التبغ فهو خاضع للضريبة الانتقائية وأيضا ضريبة القيمة المضافة".
 
 
وتابعت الصحيفة، من إجابة الحساب الرسمي للضريبة يتبين شمول بقية المنتجات التي خضعت للضريبة الانتقائية لضريبة القيمة المضافة خصوصا أن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لم يستثن تلك المنتجات والتي تشمل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
وكشفت الصحيفة، أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية وغيرها من المنتجات والخدمات 5 ٪ بخلاف بعض الخدمات والمنتجات التي تم إعفاؤها من الضريبة.
 
يُذكر أن منتجات التبغ ومشروبات الطاقة ارتفعت أسعارها بنسبة 100 ٪ فيما ارتفعت أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50 ٪ بعد خضوعها للضريبة الانتقائية في العام الماضي.
 
(sputnik)
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