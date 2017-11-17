أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 تشرين الثاني 2017

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الجمهورية

تواصل

انقطع التواصل بين حزب وتيار بعد استقالة الحكومة وانحصر التواصل بين الحزب ومرجع كبير.

سيناريوهات

إستغرب مرجع سياسي ما رُوّج عن سيناريوهات حربية ضد لبنان، ونُسب ذلك الى تقارير خارجية، ونُقل عنه قوله: لقد سألت مجموعة كبيرة من السفراء فنفوا علمهم بذلك، كما لم يؤكد لي أيّ من الأمنيّين اللبنانيّين هذا الأمر.

مؤتمرات

ألغيت مؤتمرات وسُجِّل تراجُع في قطاعات سياحية حيوية في الأيام القليلة الماضية.

اللواء

همس

يكتفي قطب حزبي عندما يُسأل عن الوضع بالقول: الآتي أعظم!

لغز

بعيداً عن «التعميات الإعلامية» بدأ البحث عن شخصية، يمكن لها أن تشكّل حكومة جديدة في لبنان؟!

همس

بذلت محاولات من حليفين صديقين لمسؤول كبير لاستدراك الموقف الذي آلت إليهش الأمور من دون جدوى!

البناء

كواليس

كشفت مصادر متابعة للاتصالات السعودية الفرنسية خلال اليومين الماضيين عن حصول باريس على تفويض غربي يشمل أوروبا وأميركا لإيجاد الإخراج المناسب للوضع اللبناني، انطلاقاً من تفاهم أميركي أوروبي على أنّ الدور الأول في لبنان يكون لفرنسا. وهو ما لم يضعه ولي العهد السعودي في حسابه فاضطر بتوجيه أميركي لقبول التدخل الفرنسي الذي رفضه في اليوم الأوّل أثناء زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للرياض وعودته خائباً…

خفايا

استغربت أوساط سياسية وجود منسّق الأمانة العامة لـ «قوى 14 آذار» النائب السابق فارس سعيد في الرياض أثناء زيارتها من جانب البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورأت الأوساط أنه إذا كان ذلك محاولة سعودية لإحياء القوى المذكورة التي أُنشئت عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، فإنّ هذه المحاولات ستبوء بالفشل حتى لو كانت وسيلة الإنعاش هذه المرة هي التحريض ضدّ حزب الله مع محاولة توفير غطاء كنسي لها على غرار ما كان سابقاً مع البطريرك نصرالله صفير!