الديار: هذه هي الدول العربية التي ستدافع عن لبنان الأحد.. وما سرّ الفيديو السعودي!؟

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كتب شارل أيوب في الديار:

يوم الاحد القادم ستشنّ السعودية عبر اجتماع وزراء الخارجية العرب اكبر هجوم على حزب الله لتتهمه بالقيام بجرائم وتفجيرات في الكويت وفي البحرين وفي السعودية واليمن والعراق وغير ذلك، إضافة الى قتال حزب الله في سوريا. لكن العراق سيتصدى للهجمة السعودية.

كذلك فان مصر ستقوم بدور معتدل وتخفف من لهجة السعودية. كما ان قطر ستقف في وجه السعودية.

وذكرت معلومات صادرة عن المخابرات السعودية أن الوزير عادل جبير وزير خارجية السعودية سيعرض فيلم فيديو يظهر الإيرانيين وحزب الله وهم يحضّرون لاطلاق الصاروخ البالستي من اليمن باتجاه عاصمة السعودية - الرياض، لكن هذا الامر لم يتأكد، رغم ان السعودية تقوم بفبركة فيديو عن الصاروخ البالستي الذي اطلقه الحوثيون على العاصمة السعودية - الرياض.