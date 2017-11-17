ماذا بعد عودة الحريري الى بيروت؟

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أوضح أكثر من مصدر من كتل نيابية مختلفة لـ «البناء» أنه من المبكر الحديث عن مرحلة ما بعد عودة الحريري الى بيروت وماذا سيفعل وما لديه من معطيات وكيف سيترجم التسوية الفرنسية السعودية، لكن مصادر سياسية توقعت أن تفرز الأزمة المستجدة واقعاً جديداً مختلفاً عن السابق وتحدث تغييرات على الوضع السياسي الداخلي وعلى أداء رئيس الحكومة في الملفات الخلافية المطروحة وعلى خريطة التحالفات السياسية بين القوى المحلية، وتوقعت أن تهتز علاقة الحريري ببعض حلفائه داخل بيته المستقبلي من جهة، ومع 14 آذار من جهة ثانية، لا سيما مع «القوات اللبنانية» التي حاول نائب رئيسها أمس النائب جورج عدوان استدراك خطأ رئيسها سمير جعجع والتغطية عليه، حيث يعتبر المقرّبون من الرئيس الحريري بأن «الحكيم» طعن «الشيخ» في ظهره، إن كان بالتحريض الذي مارسه رئيس القوات على رئيس المستقبل خلال زيارته الأخيرة الى المملكة والتي ظهرت لاحقاً من خلال مسارعته الى قبول استقالة الحريري. وأشار عدوان في حديث تلفزيوني بأن «الحريري حليف وصديق وأخ ونحن نراهن عليه ليستمر دوره في تحقيق استقرار لبنان ولدينا آمال لتُنجز سوياً».