living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا بعد عودة الحريري الى بيروت؟

17
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوضح أكثر من مصدر من كتل نيابية مختلفة لـ «البناء» أنه من المبكر الحديث عن مرحلة ما بعد عودة الحريري الى بيروت وماذا سيفعل وما لديه من معطيات وكيف سيترجم التسوية الفرنسية السعودية، لكن مصادر سياسية توقعت أن تفرز الأزمة المستجدة واقعاً جديداً مختلفاً عن السابق وتحدث تغييرات على الوضع السياسي الداخلي وعلى أداء رئيس الحكومة في الملفات الخلافية المطروحة وعلى خريطة التحالفات السياسية بين القوى المحلية، وتوقعت أن تهتز علاقة الحريري ببعض حلفائه داخل بيته المستقبلي من جهة، ومع 14 آذار من جهة ثانية، لا سيما مع «القوات اللبنانية» التي حاول نائب رئيسها أمس النائب جورج عدوان استدراك خطأ رئيسها سمير جعجع والتغطية عليه، حيث يعتبر المقرّبون من الرئيس الحريري بأن «الحكيم» طعن «الشيخ» في ظهره، إن كان بالتحريض الذي مارسه رئيس القوات على رئيس المستقبل خلال زيارته الأخيرة الى المملكة والتي ظهرت لاحقاً من خلال مسارعته الى قبول استقالة الحريري. وأشار عدوان في حديث تلفزيوني بأن «الحريري حليف وصديق وأخ ونحن نراهن عليه ليستمر دوره في تحقيق استقرار لبنان ولدينا آمال لتُنجز سوياً».

البناء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout