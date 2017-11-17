هل انتزعت فرنسا ورقة الحريري من تحت البساط السعودي؟

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قالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «الدور الفرنسي في قضية الحريري أبعد من تأمين انتقال آمن للحريري من الرياض الى باريس، بل تتعداه الى إنجاز تسوية هامة كانت هي الرابحة الأولى فيها والسعودية هي الخاسر الوحيد، حيث اقتنصت باريس الفرصة وانتزعت ورقة الحريري من تحت البساط السعودي وبموافقة الرئيس ميشال عون، وبالتالي باتت فرنسا الدولة الأكثر تأثيراً على السياسة الحريرية في لبنان». وبدأت المفاوضات بحسب المصادر بعد أن طلب الجانب اللبناني تدخلاً فرنسياً في القضية، فطلبت فرنسا من الرئيس عون ارسال وزير الخارجية اللبناني للقاء المسؤولين الفرنسيين. وتم الاتفاق على أن تتولى فرنسا المفاوضات مع السعودية، فهدّدت باريس المملكة بأنها ستكون الخاسرة إذا ما نقل لبنان القضية الى مجلس الأمن الدولي، وأن فرنسا ولا حتى الولايات المتحدّة تستطيع استعمال الفيتو حول أي قرار دولي يدين السعودية».

وأوضحت المصادر بأن «المفاوضات تدور بين الرياض وباريس حول مرحلة ما بعد عودة الحريري الى لبنان والسياسة التي سيتبعها». واستبعدت المصادر أن يعود الحريري الى لبنان بخطابٍ تصعيدي، لأنه سيبقى تحت السقف الفرنسي».

وزار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس، الرئيس الحريري الذي أكد بأنه «سيغادر الرياض الى فرنسا قريباً جداً». وقال الحريري رداً على أسئلة الصحافيين لدى استقباله لودريان في منزله في الرياض، عن موعد ذهابه الى فرنسا، «أفضل الا أجيب الآن، سأعلن لكم ذلك في حينه»، ثم قال: «قريباً جداً».