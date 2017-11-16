بالتفاصيل: هذا ما كشفته بولا يعقوبيان عن مقابلة الرئيس الحريري!

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كشفت الإعلامية بولا يعقوبيانلبرنامج " العين بالعين" الذي يقدمه طوني خليفة على شاشة الجديد ،بسياق الحديث عن مقابلتها مع الرئيس سعد الحريري، التالي :" الشخص الذي ظهر في الصورة كل لبنان يعرفه جيدا ولكن لن أذكر الأسماء بطلب منه! أنا كنت أحب الرئيس سعد الحريري، ولكن اليوم أحبه اكثر بكثير.. واعتقد أنه سيعود الى سدة الرئاسة!فريق العمل السعودي هو من وضع الديكور ولم ابالي لهذه الفاصيل أثناء المقابلة. من الغريب ان الرئيس الحريري قدّم استقالته من الرياض وعلى قناة العربية، وليس لدي أي معلومات لماذا تصرف هكذا غير ما تناقله الإعلام من انه مهدد بالإغتيال! ليس لي أي علاقة بالفريق الإعلامي للرئيس الحريري وليس لي علاقة بالتدريب الإعلامي الذي حصل عليه. لم يكن هناك اي حراسة مشددة خارج بيت الرئيس ولم يكن داخل البيت سوى شباب الشيخ سعد الحريري."





كما أكدت أنها تجنبت سؤال الرئيس الحريري عن الخلاف مع شقيقه بهاء، وذلك كون الأمر يجرحه ويزعجه ، وقالت الرئيس الحريري كان يدمع عندما تحدث عن لبنان و والده الشهيد .