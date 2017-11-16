القصر الجمهوري يفتح ابوابه لطلاب لبنان في ورشة وطنية تثقيفية في زمن الاستقلال...اليكم التفاصيل !

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رغم كل الازمات يبقى بيت الشعب مفتوحا لأبنائه ويبقى العلم اللبناني مرتفعا فيه من جيل الى جيل. فعشية عيد الاستقلال فتح رئيس الجمهورية الابواب اما طلاب مدارس، أحبوا اكتشاف قصرهم الجمهوري والتعرف الى رئيسهم في ذكرى الاستقلال. فجالوا في أروقته، ليخرج بين الموعد وآخر ليلتقط مع كل وفد على حدى صورة تذكارية



جلس الطلاب على طاولة مجلس الوزراء. اختبروا من أي يدار المطبخ السياسي وأسندت الى كل منهم حقيبة وزارية عبروا من خلالها عن تطلعاتهم، في حضور السيدة الأولى التي فاجأتهم بحضورها.



لم يرغب القصر الجمهوري في أن يمر التقليد السنوي من دون تطعيمة بنكهة ثقافية. فتعرف الطلاب على غرفة الصحافة وقاعة 22 تشرين الثاني وقاعة 25 ايار وصالون السفراء. جولة خلطت بين الثقافة والمرح، وبين العلم والتوعية من خلال نشاطات في مختلف المجالات.



في تكريمه للطلاب المتفوقين في الشهادات الرسمية ذات يوم اكد لهم الرئيس ان العلم والثقافة متكاملان. وها هو اليوم يفتح الباب امام جيل المستقبل ليتثقف لأن من يجهل تاريخه لا يسعه بناء مستقبل.