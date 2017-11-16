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حين تبلغ رئيس الجمهورية ببداية نهاية أزمة رئيس الحكومة سعد الحريري ... ارتسمت على وجه الجنرال الرئيس بسمة هادئة ... قبل أن يعلق قائلاً: مرة جديدة تعلمنا أن النصر يحتاج إلى معادلة ثلاثية: "أن تكون على حق ... وأن تقدم حقك بمنطق ... وأن تدافع عنه بشجاعة ... لأنه في النهاية، أول خطوة للفوز ... هي ألا تخاف من الخسارة في البداية" ...



لكن، هل فعلاً انتصر لبنان؟ نعم انتصر ... انتصر لكرامته ... ولكرامة شعبه ... ولكرامة مقام رئاسة حكومته ... بما تمثل ... ومن تمثل ...



وانتصر لكرامة بيت لبناني أعطى الكثير وضحى بالكثير ... ولكرامة كل بيت ...



وانتصر لترسيخ علاقات أخوية سليمة صحيحة سوية ندية ... مع كل شقيق عربي، ومع كل دولة في العالم ... على قاعدة الاحترام والمساواة والتعامل بالمثل والمصالح المشتركة ...



ولأن لبنان انتصر ... سارع المهزومون إلى تزيين خسارتهم وتقنيع خسارتهم ... من يوضاسيين وبروتسيين ومنسقي أنشطة سبهانية في بيروت ... سارعوا إلى تقديم خطاب الهزيمة ومراثي التبرير ...



وأول كلامهم، أن الحريري سيعود طبعاً ... لكنه سيعود ليقدم استقالته ... ثم ليكلف بعدها تأليف حكومة جديدة ... وعندها سيطرح كل الأجندة السبهانية التي تليت في بيان الاستقالة ... لتكون بياناً وزارياً جديداً لحكومة جديدة عرجاء في تركيبتها عوراء في تصورها ... وإلا يظل لبنان بلا حكومة ...



إنها تدبيجات الهزيمة لا غير ... لكنها لا تستحق كلمة واحدة للرد ...



فالكلمة الوحيدة الواجبة منذ الآن ... وحتى يوم العودة ... هي ... مبروك دولة الرئيس ..مبروك فخامة الجبل ... ومبروك للبنان ...



تبقى تفاصيل الاتفاق وأسرار تنفيذه وخفايا العودة ... نعرضها في سياق النشرة .