السفير واربا سلّم الوزير خوري دعوة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي اللّبنانيّ النمساوي

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التقى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري سفير النمسا في لبنان ماريان واربا في مكتبه في الوزارة.

وقد سلّم السفير واربا الوزير خوري دعوة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي اللّبنانيّ النمساوي الذي سينعقد في بيروت بين 6 و8 كانون الأوّل 2017 برعاية وحضور رئيس جمهوريّة النمسا الذي يزور لبنان في زيارة رسميّة يلتقي خلالها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون.

وقد أكّد السفير واربا أنّ زيارة رئيس النمسا هي رسالة دعم للبنان خصوصا أنّ النمسا سستولّى رئاسة الاتّحاد الأوروبي العام المقبل.

كما استقبل الوزير خوري وفدا من مزارعي القمح في البقاع الغربي بحضور مدير عام الحبوب حنّا العميل والمستشارين شربل مارون وجورج ميشال عبد الساتر وقد ناقش المجتمعون المشاكل والتحدّيات التي يواجهها المزارعون وقد وعد الوزير خوري بمتابعة الموضوع وتقديم الحلول الممكنة ورفعها الى مجلس الوزراء.