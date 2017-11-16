اللبنانية الاولى شاركت الطلاب في جولتهم في قصر بعبدا عشية ذكرى الاستقلال

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في خطوة فاجأت فيها طلاب المدارس الذين يزورون قصر بعبدا لمناسبة ذكرى الاستقلال، جالت اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون قبل ظهر اليوم مع الوفود الطلابية في ارجاء القصر الجمهوري الذي حرص على فتح ابوابه لليوم الرابع على التوالي أمامهم جرياً على تقليد وطني.

وتوقفت السيدة عون، عند كل محطة من محطات الجولة التي رافقتها فيها كريمتاها السيدتان ميراي عون الهاشم وكلودين عون روكز، مع الطلاب الذين شكروها كما لرئيس الجمهورية على فتح ابواب القصر امامهم، معربين عن سرورهم بوجودها بينهم اليوم واستماعها لآرائهم وتطلعاتهم، مؤكدين محبتهم للبنان وللجيش اللبناني، آملين في أن يصبحوا بدورهم قادة المستقبل ويسهروا على حماية لبنان وصون حريته.

واطلعت اللبنانية الاولى من جهة ثانية، على النشاطات التثقيفية التي كان الطلاب يشاركون فيها ويتعرفون من خلالها على القصر الجمهوري وتاريخه كما على تاريخ لبنان ومرحلة استقلاله وواجبات المواطنين في المحافظة على السلامة المرورية، وكذلك على الثروة الحرجية للبنان وتنوعه البيولوجي، وتراثه وتقاليده وعلى حقوق المرأة اللبنانية، كما على السيرة الذاتية للرئيس عون وأهم اقواله وعلى أهم الرسامين اللبنانيين.

والقى بعض الطلاب قصائد وطنية في حضور اللبنانية الاولى، كما أدوا النشيد الوطني وأغان من وحي المناسبة ملوّحين بالاعلام اللبنانية التي وزعت عليهم عند وصولهم الى قصر بعبدا.

وقد حرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكما كل يوم، على الخروج من مكتبه والترحيب بالطلاب والتقاط الصور التذكارية معهم بمعية اللبنانية الاولى.

وشمل اليوم الرابع من زيارة الوفود الطلابية الى قصر بعبدا كلا من : ثانوية القلبين الاقدسين ـ عين نجم، مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية- نهر ابراهيم، مدرسة عائشة ام المؤمنين المجانية ـ صيدا، مدرسة سيدة البشارة للراهبات الباسيليات الشويريات ـ كفرشيما، مدرسة يوسف سلمان شمعون الرسمية للروضات ـ النبطية، مدرسة البقاع الدولية ـ شمسطار، ثانوية راهبات القلبين الاقدسين ـ بعلبك، مدرسة الرسل ـ جونيه ومدرسة بيروت الحديثة.