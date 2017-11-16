living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللبنانية الاولى شاركت الطلاب في جولتهم في قصر بعبدا عشية ذكرى الاستقلال

16
NOVEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في خطوة فاجأت فيها طلاب المدارس الذين يزورون قصر بعبدا لمناسبة ذكرى الاستقلال، جالت اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون قبل ظهر اليوم مع الوفود الطلابية في ارجاء القصر الجمهوري الذي حرص على فتح ابوابه لليوم الرابع على التوالي أمامهم جرياً على تقليد وطني.

 

وتوقفت السيدة عون، عند كل محطة من محطات الجولة التي رافقتها فيها كريمتاها السيدتان ميراي عون الهاشم وكلودين عون روكز، مع الطلاب الذين شكروها كما لرئيس الجمهورية على فتح ابواب القصر امامهم، معربين عن سرورهم بوجودها بينهم اليوم واستماعها لآرائهم وتطلعاتهم، مؤكدين محبتهم للبنان وللجيش اللبناني، آملين في أن يصبحوا بدورهم قادة المستقبل ويسهروا على حماية لبنان وصون حريته.

 

واطلعت اللبنانية الاولى من جهة ثانية، على النشاطات التثقيفية التي كان الطلاب يشاركون فيها ويتعرفون من خلالها على القصر الجمهوري وتاريخه كما على تاريخ لبنان ومرحلة استقلاله وواجبات المواطنين في المحافظة على السلامة المرورية، وكذلك على الثروة الحرجية للبنان وتنوعه البيولوجي، وتراثه وتقاليده وعلى حقوق المرأة اللبنانية، كما على السيرة الذاتية للرئيس عون وأهم اقواله وعلى أهم الرسامين اللبنانيين.

 

والقى بعض الطلاب قصائد وطنية في حضور اللبنانية الاولى، كما أدوا النشيد الوطني وأغان من وحي المناسبة ملوّحين بالاعلام اللبنانية التي وزعت عليهم عند وصولهم الى قصر بعبدا.

 

وقد حرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكما كل يوم، على الخروج من مكتبه والترحيب بالطلاب والتقاط الصور التذكارية معهم بمعية اللبنانية الاولى.

 

وشمل اليوم الرابع من زيارة الوفود الطلابية الى قصر بعبدا كلا من : ثانوية القلبين الاقدسين ـ عين نجم، مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية- نهر ابراهيم، مدرسة عائشة ام المؤمنين المجانية ـ صيدا، مدرسة سيدة البشارة للراهبات الباسيليات الشويريات ـ كفرشيما، مدرسة يوسف سلمان شمعون الرسمية للروضات ـ النبطية، مدرسة البقاع الدولية ـ شمسطار، ثانوية راهبات القلبين الاقدسين ـ بعلبك، مدرسة الرسل ـ جونيه ومدرسة بيروت الحديثة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout