باسيل من برلين: ننتظر في الأيام القادمة عودة الرئيس الحريري لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً حيث الحرية مصانة

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في إطار جولته الاوروبية، توجه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى برلين حيث مستشار الشؤون الخارجية والأمن القومي لدى المستشارية الألمانية يان هيكير في مبنى المستشارية الألمانية حيث جرى البحث في الوضع في المنطقة على ضوء التطورات الاخيرة وملابسات استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.



ثم التقى نظيره الألماني زيغمار غابرييل الذي أبدى تفهمه للموقف اللبناني في مسألة الرئيس الحريري،وأكد الطرفان على أهمية الاستقرار في لبنان والمنطقة.



اشار وزير الخارجية جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني زيغمار غابرييل إلى ان "غابرييل سبقنا بمواقف داعمة في لبنان قبل مجيئنا"، مضيفا:"أكدت وجوب عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى لبنان وعدم التلاعب والتدخل بالشؤون اللبنانية ووعدم المس بالاستقرار وان لبنان ليس العوبة بيد الاخرين"، لافتا الى انه "لم أجد الحاجة الى الكثير من الشرح لما هو حاصل، لان الوزير سبقنا بقراءة أن ما حصل ليس طبيعيا ولا يدخل في المسار الذي كان قائما".



واشار باسيل الى انه "حملت معي رسالة سلام ومحبة الى الدولة الالمانية من اللبنانيين، الذين يعتمدون على سياسة النأي بالنفس وعدم الاعتداء على اي دولة كي لا تعتدي اي دولة علينا، وهذا ما نحن بصدد المطالبة به وأن تساعدنا الدول الصديقة على وقف السياسات الخاطئة والمتهورة التي تؤدي الى تعزيز التطرف والارهاب بينما نحن نواجهه، والتي تخلق ردات فعل متطرفة، وهذا التطرف يطال اوروبا ويغير معالمها السياسية ويخلق ردات فعل عنيفة".



وشدد باسيل على ان "الحريري شريك لبناني فعلي معتدل ويسوق للاعتدال في لبنان والعالم، ويجب دعمه وليس محاربته، لان محاربته تؤدي الى تعزيز الافكار المتطرفة والتي تعاني منها اوروبا والتي يعاني منها لبنان والتي تؤدي الى التلاعب باستقراره".