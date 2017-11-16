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وزارة البيئة تعمّم بعض الإرشادات بشأن فرز النفايات المنزلية الصلبة

16
NOVEMBER
2017
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لمناسبة اليوم الوطني للبيئة،وتشجيعاً لعملية  فرز النفايات من المصدر واعادة استعمالها واستردادها بأكبر نسب ممكنة، أصدر وزير البيئة طارق الخطيب في 16 تشرين الثاني 2017 التعميم رقم 7/1الذي يتضمنبعض الإرشادات بشأن الفرز من المصدر والتسبيخ والمراكز المعنيّة بمواد الصالحة لإعادة التدوير. يأتي هذا التعميم تعديلاً للتعميم رقم 8/1 الذي أصدرته وزارة البيئة بتاريخ 16 تشرين الثاني 2015 وذلك نظراً للتغيّرات التي شهدها قطاع إعادة التدوير خلال العامين المنصرمين.
 
ويتضمن التعميم 7/1 (تاريخ 16 تشرين الثاني 2017) أربعة مستندات وهي:
- المستند رقم (1): يتضمن معلومات عن تركيبة النفايات الصلبة و يوصي بالفرز من المصدر مستخدمين ثلاث أو أربع حاويات (مع أفضلية لأربع حاويات). ويربط ألوان الحاويات بمكونات محددة من النفايات الصلبة على الشكل التالي:أخضر – مواد عضوية؛ أزرق –مواد ورقية ؛ أحمر - مواد صالحة لإعادة التدوير؛ رمادي – مواد مرفوضة (عوادم).
- المستند رقم (2): يتضمن جدولاً بالشركات والمؤسسات والجمعيات (قرابة الستين مركزاً ) التي تستخدم/تتلقى مواد صالحة لإعادة التدوير وتحدد عناوينها والمواد التي تهمها ومتطلباتها. ويتضمن هذا المستند أيضًا خريطة عامة تظهر توزيع هذه المراكز في لبنان.
- المستند رقم (3): يتضمن معلومات عامة عن التسبيخ والمواد التي يمكن تسبيخها وبعض التقنيات المستخدمة وبعض المعطيات التقنية العامة.
- المستند رقم (4): يتضمن معلومات عن حسنات الفرز من المصدر وتأثيرها البيئي الإيجابي، ونطاق إمكانية إستخدام هذه المواد بعد إعادة تدويرها في قطاعات مختلفة. فعلى سبيل المثال المواد الورقية: 
o حسنات إعادة طن واحد من المواد الورقية:
 توفير قطع 17 شجرة  لدى إعادة تدوير
 توفير 27,2 كيلوغراماً من الإنبعاثات الهوائية
 توفير 2,45 متر مكعب من القدرة الإستعابية للمطامر
 توفير 4100 كيلووات من الطاقة و91 متراً مكعباً من المياه 
o نطاق إستخدام المواد الورقية المعاد تدويرها
 ورق المكاتب: يمكن إعادة تدويرها لتصنيع ورق مكاتب، أو محارم، أو كرتون، أو أوراق صحف.
 الكرتون: يمكن إعادة تدويرها لتصنيع كرتون، أو محارم
 الصحف: يمكن إعادة تدويرها لتصنيع صحف أو محارم
 مواد ورقية مختلطة: يمكن إعادة تدويرها لتصنيع كرتون أو محارم بالإضافة إلى ألواح بديلة لألواح اللفيف (Fiberboard)، أو مواد عازلة.
 
 
يمكن الاطّلاع على التعميم كاملاً  على الموقع الالكتروني لوزارة البيئة www.moe.gov.lb كما في العدد المقبل من الجريدة الرسمية.
 
 
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