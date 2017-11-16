بالتفاصيل.. الأمن العام يُنقذ لبنان!

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ضمن اطار متابعتها التحقيقات بجرائم التفجير التي نفذتها التنظيمات الارهابية في الداخل اللبناني ، وبمتابعة حثيثة للخيوط التي توصل الى المخطّطين والمتدخّلين والمنفّذين وبناءٍ لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلاً من السوريين ( م.خ.م) تولد 1985 و (ز.ع.خ) تولد 1964 ، لإنتمائهما الى مجموعة ارهابية وتورطهما باعمال تفجير في الداخل اللبناني .



بالتحقيق معهما اعترف الاول بأنه الذراع الايمن للارهابي "ابو جعفر القسطلي " قائد ما سمي بـ "سرايا عائشة ام المؤمنين " الارهابية ونشط لصالح الاخير في مجال تأمين المواد المتفجرة والصواعق وتجهيز وتفخيخ سيارات ، ومن ضمنها السيارات التي انفجرت في عدة مناطق لبنانية وأودت بحياة العديد من المدنيين ، الى جانب المشاركة والظهور الى جانب الارهابي " القسطلي " في التسجيلات المصورّة التي تم فيها تبنّي التفجيرات التي طالت مناطق بئر العبد ، الرويس وبئر حسن .



بالتحقيق مع الثاني اعترف بانتمائه للمجموعة الارهابية المذكورة وبأنه وضع مكتبه الكائن في منطقة يبرود السورية بتصرف الارهابي "ابو جعفر القسطلي " حيث كان يتم التخطيط وتجهيز السيارات تمهيداً لارسالها الى لبنان الى جانب تصوير بيانات تبنّي التفجيرات من المكتب المذكور ، كما اعترف بمشاركته الى جانب الاول في تأمين المواد المتفجرة وتجهيز ونقل السيارات المفخخة الى الداخل اللبناني .



بعد انتهاء التحقيق معها أحيلا الى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.