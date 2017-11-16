بالصور: لقاء التيار الوطني الحر - السويد ونائب رئيس حزب التيار الأستاذ نقولا الصحناوي

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استقبل التيار الوطني الحر في السويد معالي الوزير ونائب رئيس حزب التيار الأستاذ نقولا الصحناوي في زيارة نهار السبت الواقع في ١١-١١-٢٠١٧ حيث كان في إستقباله في مطار استوكهولم المنسق العام السيد طوني نصر والأمين العام السيد ميلاد أمين. وأقيم على شرفه مأدبة عشاء بحضور عدد من أعضاء التيار الوطني الحر من مختلف المناطق.

كما حضر معاليه قداديس الأحد. فكانت البداية في كنيسة مار بطرس وبولس للسريان الأورثوذوكس وقداس في كنيسة مار مارون للموارنة.

ونظم التيار الوطني الحر في السويد ندوة سياسية تحت عنوان الإنتخابات النيابية حيث القى الأمين العام السيد ميلاد أمين كلمة ترحيب بالوزير الصحناوي ونبذة عن انجازاته السياسية.

أبرز ما جاء بكلمة الوزير:

هي زيارتي الرابعة الى السويد، واللقاء الثاني لي مع الجالية اللبنانية، والهدف الأساسي اليوم من اللقاء هو تشجيع اكثرية المغتربين الى تسجيل أسمائهم قبل ٢٠ تشرين.

- معركة تحرير صوت المقترعين، التي خاضها التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل لم تكن سهلة، واليوم بعد أن نجحنا في اقرار هذا البند ضمن قانون الانتخابات، لا بد للمغتربين من ملاقاتنا في منتصف الطريق وتسجيل انفسهم لانهم اصحاب حق، ولا يجوز التخلي عن هذا الحق.

- في اتفاق الدوحة، سعى فخامة الرئيس، يوم كان رئيس تكتل التغيير والاصلاح الى تحرير العدد الأكبر من المقاعد المسيحية، وذلك افساحاً اكثر للناخبين لإيصال ممثليهم، وها هو اليوم يحرر المزيد من المقاعد عبر اعتماد النسبية في القانون الانتخابي.

- الانتخابات هي رابط اساسي بين الناخب وبلده.