تويني متسلّماً عريضة احتجاج من نقابة المقاولين: نحن بصدد إعداد مشروع تصنيف للشركات

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تسلَم الوزير نقولا تويني عريضة احتجاج من رئيس ونقيب المقاولين في لبنان المهندس مارون حلو، رُفعت إلى محافظ بيروت، طالبين منه التدخل لدى المجلس البلدي لمدينة بيروت لإلغاء أو تعديل شروط مناقصة سوق الخضار لبلدية بيروت لما يرونه من إجحاف ونقصان لحقوقهم وذلك حفاظاً على المال العام.



ووقّع العريضة ممثلين عن شركات "مان للمقاولات"، و"الإنشاءات العربية"، و"متى وشركائه"، و"أبنية للمقاولات"، و"معوض ادة للمقاولات"، و"عبد الرحمن حورية للمقاولات".



وقد استمع الوزير تويني لمطالبهم ووعد بمتابعة الموضوع حفاظاً على المنافسة العادلة في الصفقات العمومية، كما أكّد لهم حرص العهد على توزيع العطاءات لشركات لبنانية لها سمعة رائدة وتاريخ نزيه، مما يُمكّن الدولة من الحصول على أفضل الأسعار وجودة في التنفيذ، وأبلغهم أنه بصدد إعداد مشروع تصنيف يطابق مشروع النقابة ويؤمن تعزيز حسن السمعة المهنية.



ووعد تويني الاتصال بالمحافظ وبحث الموضوع معه ومع رئيس وأعضاء مجلس بيروت البلدي.