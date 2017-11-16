أسرار الصحف ليوم الخميس 16 تشرين الثاني 2017

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر أوروبية إنّ خشبة الخلاص التي قدّمها الرئيس الفرنسي لولي العهد السعودي من فضيحة احتجاز الحريري باستضافته لأيام في باريس إلى حين تبلور صورة المواقف وإيجاد مخرج متكامل يتصل بمستقبل الحريري ومستقبل العلاقات السعودية اللبنانية بتعاون فريق أمني قانوني دبلوماسي فرنسي سعودي سيجنّب السعودية مواجهة مجلس الأمن كعصابة قرصنة، لكنه سيحرج فرنسا إذا طال غياب الحريري عن بيروت، ولا بدّ أنّ الرئيس الفرنسي تنبّه لذلك ووضع له سقفاً زمنياً مسبقاً…



خفايا

ألمح أحد قيادات بقايا «قوى 14 آذار» إلى إمكان حدوث تحرّك في الشارع كقيام تجمّعات أو تظاهرات مناصرة للسعودية في عدد من المناطق بالتزامن مع انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة يوم الأحد المقبل، والذي طلبته الريّاض للتحريض ضدّ إيران و حزب الله وتحميلهما مسؤولية هزائمها في الحروب التي خاضتها في بعض دول المنطقة، ولا سيما في اليمن.



النهار: أسرار الآلهة



تعطيل التعويضات

امتنع أحد أعضاء مجلس إدارة صندوق التعويضات لمعلمي القطاع الخاص عن التوقيع مما عطّل المضي بدفع الحقوق للمتقاعدين....



تصريف أعمال



يؤكد وزير بارز أن لا حكومة قبل الانتخابات النيابية المقبلة وتصريف الأعمال هو الحل الأفضل لهذه المرحلة....



سقوط في الامتحان



سقط في الامتحان معظم خبراء حركات الجسد الذين أطلوا عبر الشاشات بعدما دخلوا في تحليل مضامين الكلام متجاوزين الدور المعطى لهم....



لا مشكلة مع سيراليون

قال مرجع لزواره إن لا مشكلة في ثنائية الجنسية بدليل أن سيراليون لم تطلب منه موقفاً أو خدمة....

اللواء: أسرار

همس

بذلت محاولات من حليفين صديقين لمسؤول كبير لاستدراك الموقف الذي آلت إليهش الأمور من دون جدوى!

لغز

تتخذ قيادة حزب يميني إجراءات غير عادية، في ضوء تصاعد الأزمة الداخلية؟

غمز

تحدّد أطراف خارجية مواعيد لأحداث أمنية، تفصل بينها أسابيع لا تتجاوز عدد أصابع اليد..



المستقبل: يقال

إنّ مراقبين للوضع السوري يتوقّعون تطوّرات ميدانية في جنوب وغرب سوريا تسابق المفاوضات السياسية الجارية تمهيداً لإرساء الخطوط العريضة للحلّ السياسي العتيد.





الجمهورية: أسرار

تدابير

عُلم أنّ التدابير الداخلية التي يتخذها أحد الأحزاب تأتي في سياق التحضير لانتقال السلطة في رئاسة الحزب.

نصيحة

نصَح قطب سياسي بأن يكون خطاب أركان الدولة كلّهم والقوى السياسية في هذه المرحلة تحت سقف الحفاظ على علاقات لبنان الخارجية، وخصوصاً مع العرب.



تعميم

عمّمم حزبٌ بارز على مناصريه عدم مقاربة قضية حساسة لا سلباً ولا إيجاباً، في انتظار بروز معطيات توضح الغموض الذي يكتنفها.

جوقة

إنتقد مرجع غير مدني ما سمّاها «جوقة المزايدين»، التي كان لمواقفها الأثر السلبي جداً على كلّ الجهود والمحاولات التي جرت لجلاء الغموض الذي يكتنف الأزمة الحالية التي يعيشها لبنان.