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واشنطن ورّطت الرياض وانكفأت بعد تفاهم ترامب بوتين

16
NOVEMBER
2017
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خرج الرئيس الأميركي متحدّثاً عن إنجازاته في زيارة دول شرق آسيا، خصوصاً ما يتصل بالعمل لإنهاء تحدّي السلاح النووي لكوريا الشمالية، وتصحيح المسارات المالية لكلفة القوات الأميركية في كوريا الجنوبية واليابان وتصحيح الميزان التجاري معهما، فلم يقع السعوديون في خطابه ليل أمس، إلا انتقاده للاتفاق النووي مع إيران عرضاً ما يتعلقون به في إشارة دعم مفترض لهم، تماماً كما حدث معهم بعدما ظنّوا أنّ واشنطن ستخوض حربهم مع قطر، واكتشفوا أنهم وحدهم، وأنّ واشنطن تتحوّل إلى وسيط، وفي الأزمة التي لعب دوراً في تفجيرها صهر الرئيس ترامب جاريد كوشنير، وكان احتجاز رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أحد ترجماتها، تقدّمت باريس بعدما اطمأنت إلى حياد واشنطن، وأكدت لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وقوفها مع لبنان بوجه احتجاز الحريري، وسعيها لحلّ وسط يفترض أن يبصر النور قبل الأحد المقبل، قبل الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي في ترجمة لتوجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باعتبار السلوك السعودي تجاه لبنان عدائياً. وهو ما حاز لبنان عليه دعم الأوروبيين، ومن بينهم فرنسا ما لم تتوصّل المساعي لحلحلة تبصر النور قبل الأحد.

ليل أمس، كشفت الرئاسة الفرنسية بلسان الرئيس إيمانويل ماكرون عن تسوية سيصل بموجبها الحريري إلى باريس برفقة عائلته، لإقامة مؤقتة، قال ماركون إنها شخصية وغير سياسية، بينما كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي صاغ الاتفاق في الرياض يضع اللمسات الأخيرة على مذكرة الشروط التي تمّ بموجبها الاتفاق على السماح السعودي بسفر الحريري إلى باريس، ولاحقاً بضمانة باريس إلى بيروت.

مصادر مطلعة قالت لـ «البناء» إنّ الاتفاق الفرنسي السعودي يضمن تجنيب السعودية مواجهة بيان رئاسي يصدر عن مجلس الأمن الدولي يطالب بعودة الحريري إلى لبنان وحفظ الاستقرار اللبناني ودعم مؤسسات الدولة الدستورية، وفي المقابل يضمن تراجعاً سعودياً عن احتجاز الحريري وتراجعاً عن سقف التصعيد وفقاً لبيان الاستقالة، وفتحاً لحوار لبناني لبناني لا يزعزع الاستقرار، ويقدّم الفرنسيون ضمانتهم بعدم توصل الحريري لتفاهمات لا تحظى برضاهم، وعدم إفصاحه عن تعرّضه للتهديد والاحتجاز، وانضباطه بسقف سعودي فرنسي مشترك في تحرّكه السياسي.

الانكفاء الأميركي عن تقديم التغطية للسعودية تزامن مع التفاهم الذي صاغه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، والذي ضمنت عبره واشنطن مساراً ينتهي بحلّ سياسي للأزمة الكورية، وتقدّم في المقابل لموسكو دعماً لمسارها للحلّ السياسي في سورية، وهو تفاهم لا تلغي مفاعيله السجالات العلنية التي لا تتوقف بين العاصمتين بينما تجد التفاهمات سبيلها للتنفيذ كما تقول الصحافة الأميركية.

البناء
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