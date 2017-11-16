أغرب محاولة لتهريب الكوكايين.. لن تصدقوا كيف!

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ألقت السلطات الرومانية القبض على مواطنين برازيليين أثناء محاولتهما دخول البلاد عبر مطار أوتوبيني بالعاصمة بوخارست بكيلوجرامين من الكوكايين المخبأ في معدتيهما.



وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن المدعين العموم بإدارة مكافحة الجريمة المنظمة اعتقلوا البرازيليين لمدة 24 ساعة للاتجار والتهريب الدولي لمخدرات شديدة الخطورة.



ووصل البرازيليان هذا الأسبوع إلى بوخارست من مطار ساو باولو بالبرازيل، وقد أظهرت أشعة أكس وجود المخدرات في البطن، حيث نقلا على الفور إلى مستشفى للطوارئ وتم استخراج المخدرات.

المصدر: saidaonline