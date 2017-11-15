الوزير باسيل خلال لقائه أمين سر دولة الفاتيكان: انه لا يجب ان يشعر اي فريق في لبنان بنكسة تجنباً للاصابة بخلل ما.

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باسيل في الفاتيكان

التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بحضور وزير الخارجية ريتشارد غالاغر على مدى ساعة من الوقت في الفاتيكان، حيث أكدا على أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي اللبناني، واطلعا على عرض الوزير باسيل للوضع في ظل الاستقالة التي اعلنها الرئيس سعد الحريري من الرياض حيث أكد لهما الوقوف الى جانب الرئيس الحريري وما يمثّل حتى النهاية لان ما يصيب مكوّن في الوطن يصيب الوطن كله. وقال الوزير باسيل انه لا يجب ان يشعر اي فريق في لبنان بنكسة تجنباً للاصابة بخلل ما.