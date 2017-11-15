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الوزير خوري من كسروان: نحن بحاجة الى 6 أشهر لانجاز الخطّة الاقتصادية ويجب أن تقرّ في مجلس النوّاب لتحدّد سياسة الدولة الاقتصاديّة

15
NOVEMBER
2017
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عقد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لقاء اقتصاديّا بدعوة من هيئة التيّار الوطنيّ الحرّ في قضاء كسروان- الفتوح في مركز الهيئة في جونيه، بحضور النائبين نعمة الله أبي نصر والدكتور فريد الياس الخازن، عضو المكتب السياسي في التيّار الوطني الحرّ نعمان مراد، مرشّح التيار لنقيب المحامين فادي بركات، منسّق مجالس أقضية الجنوب في التيّار ماهر باسيلا، عميد كليّة الزراعة في الجامعة اللّبنانيّة الدكتور سمير مدوّر اضافة الى منسّق هيئة القضاء جيلبير سلامة وأعضاء الهيئة ومجلس القضاء ومنسّقي وأعضاء الهيئات المحلية وعدد من المحازبين والمناصرين. 

في البداية، تحدّث الوزير خوري عن التفويض الذي أعطاه له مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة له قبل استقالة الرئيس سعد الحريري للتوقيع مع الشركة العالميّة ماكنزي التي ستساعد الحكومة على انجاز خطّة اقتصاديّة للبنان، قائلا: "منذ مداخلتي الأولى في مجلس الوزراء سألت عن هويّة لبنان الاقتصاديّة والرؤية الاقتصاديّة للبنان التي تحققّ النموّ الاقتصاديّ وتؤمّن فرص العمل. انّ الخطّة الخمسيّة التي نعمل على انجازها تحددّ الهويّة الاقتصاديّة للبنان وتقوم بانجازها الوزارات المعنيّة، اضافة الى الادارات، القطاع الخاصّ، غرف التجارة والصناعة والزراعة والمجتمع المدنيّ. وتحددّ هذه الخطّة قطاعات للبنان قيمة تفضيليّة فيها، لنعمل على تنميتها وعلى اعطاء حوافز لتشجيعها ومن هذه القطاعات التكنولوجيا، الألبسة، السياحة الاستشفائيّة وغيرها".
وأضاف الوزير خوري: "نحن بحاجة الى 6 أشهر لانجاز الخطّة ويجب أن تقرّ في مجلس النوّاب لتحدّد سياسة الدولة الاقتصاديّة في السنوات القادمة. وقد أسسنا لجنة اقتصاديّة وزارية لتواكب هذه الخطة".
وعن الوضع الحالي قال الوزير خوري: " خلقت الأزمة التي مرّ بها لبنان وحدة وطنيّة كبيرة وقرّبت اللّبنانييّن من بعضهم البعض وهي تؤسّس لحلول مستقبليّة، وقد أظهر القطاع المصرفيّ أنّه ثابت وأنّنا محصّنون ولدينا مناعة تجاه الأزمات".
وتطرّق الوزير خوري الى عمل وزارة الاقتصاد والتجارة في موضوع النزوح السوري والمؤسسّات غير الشرعيّة وغير القانونيّة، شارحا دور السلطات المحليّة والقوى الأمنيّة في اقفال هذه المؤسسّات، مشيرا الى أنّ الوزارة بعد الكشف أرسلت كتبا الى المحافظين تضمّ لوائح بعدد من هذه المؤسسّات في مناطق لبنانيّة مختلفة.
وفي موضوع حماية المستهلك، أشار الوزير خوري الى أنّ أسعار السلع الأساسيّة مضبوطة وأنّ مصلحة حماية المستهلك في الوزارة تراقب الأسعار بشكل دائم وهي تتشدّد في ضبط المخالفات وتحويلها الى القضاء المختصّ.
وتحدّث الوزير خوري عن استعداد لمسه خلال زيارته الأخيرة الى واشنطن من ال World Bank وال IMF لتأمين قروض مدعومة للبنان لانجاز مشاريع محددّة وواضحة، قائلا: "يجب أن نضغط في هذا الاطار وأن نتابع الموضوع".

 

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