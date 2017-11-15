وزير الخارجية جبران باسيل يواصل جولته الخارجية

A + A -

الى روما توجه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اتيا من لندن في اطار جولة يهدف منها الى نقل موقف لبنان من التطورات المتسارعة.



باسيل الذي التقى نظيره الايطالي شدد على ان لبنان يجب ان يعامل كبلد حر ومستقل مؤكداً ان كل بلد لديه مشكلة مع بلد اخر لا يجب ان يحلها عبر لبنان .



وزير الخارجية رأى ان المشكلة مع المملكة العربية لسعودية لن تحل الا بالحوار رافضا في الاطار عينه التدخل في شؤونها وداعيا الى ازالة الغموض حول عودة رئيس الحكومة الى لبنان



وردا على كل كلام حول اتصال رئيس الحكومة سعد الحريري به لطلب تحييد موضوع عائلته عن التداول، اكد باسيل انه لم يتلق اي اتصال في هذا الشأن، مذكراً بموقفه لجهة التأكيد ان الامر يعني رئيس الحكومة وحده .



في كلامه شدد باسيل على ان لبنان انتصر حتى الان على اي نوايا تخريبية للبنان بالوحدة، موضحا ان الوضع الطبيعي يقوم على الوفاق والوحدة الوطنية املا بقيام علاقات جيدة مع الجيران ومع جميع الدول العربية



وفي روما ايضا بحث باسيل مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي العائد من زيارته للسعودية في المستجدات وافق الحل . اشارة الى ان باسيل الذي كان استهل جولته من بروكسل فباريس سينتقل بعد روما الى روسيا .