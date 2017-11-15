كيف تم القبض على ابو طاقية؟

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مصطفى الحجيري ابو طاقية في عهدة الجيش اللبناني هو الخبر الذي انتظره اللبنانيون بعد الكشف نهائيا عن مصير العسكريين المخطوفين لدى داعش. مصطفى الحجيري الذي ذاع سيطه اثر الاختطاف ضاع البعض في توصيفه بين عضو هيئة العلماء المسلمين وبين الوسيط في ملف العسكريين المخطوفين فهو دخل على خط التفاوض من ابوابه الواسعة ، قبل ان يتبين ان دوره سلبي في كل مجريات الامور.



ذاك المسمى بابو طاقية وباعترافات نجله عبادة الذي اوقف على حاجز للجيش في عرسال ، ليس بالشخص الموثوق به ، فدوره اساسي في المشاركة باعمال ارهابية ضد الجيش اللبناني قبل عام 2014 وبعده . وعلى رغم النقمة التي رافقت الحجيري الا ان الاخير بقي حرا طليقا في زمن مضى بفعل الحمايات السياسية، قبل ان ترفع عنه الحصانات اليوم ليقبع خلف القضبان.



يذكر اللبنانيون عنه انه بايع النصرة سابقا كما يذكرون الفيديو الذي اعلن فيه انه جاهز لقتال الجيش اللبناني في حال اصر الاخير على دخول عرسال . كلها مواقف بقيت راسخة في الذاكرة اللبنانية علما ان ان الاخير كان حرض على التنكيل بجثامين عدد من الشهداء العسكريين منهم الشهيد ابراهيم زهرمان الذي سقط في كمين في عرسال في شباط من العام 2013 .



قيادة الجيش وفي بيان مقتضب اشارت الى ان نتيجة المتابعة والتقصّي، أوقفت قوة من مديرية المخابرات في بلدة عرسال، المدعو مصطفى الحجيري الملقب بـ"أبو طاقية". وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص



وفي هذا السياق، اشاد وزير الدفاع يعقوب الصراف بالإنجاز الأمني الذي حققته مديرية المخابرات في الجيش مجددا التأكيد على ان "أمن لبنان بخير بفضل جهوزية جيشه الوطني مشدداً على دعم المؤسسة العسكرية والوقوف الى جانب القوى الامنية في كل ما تقوم به من اجل حماية الامن والاستقرار".