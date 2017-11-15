living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من غير المعقول ولا المقبول ... مساءلة رئيس جمهورية، عن دوافع موقف مرتبط بكرامة شعب ووطن

15
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من غير المعقول ولا المقبول ... مساءلة رئيس جمهورية، عن دوافع موقف مرتبط بكرامة شعب ووطن ... أو عن توقيت صرخة باسم الحقيقة ...

فالكرامة لا دافع لإعلانها ... بل هي دافع الحياة ... 

والحقيقة لا توقيت للجهر بها ... بل لها في حياة الشعوب والأوطان، كل الأوقات والأحيان ...

فكيف والحال هذه، أن الرئيس المسؤول اسمه ميشال عون ... وأن المعني بصرخته هو رئيس حكومة لبنان سعد الحريري؟!

فحين يقول العالم كله ... بصحافته وإعلامه ذات الصدقية ... بمسؤوليه العقلانيين والموضوعيين ... برأيه العام الصادق والمتجرد ... بأممه المتحدة ومؤسساته الدولية وهيئات حقوقه وقوانينه كافة ... حين يقول العالم كله، أن سعد رفيق الحريري في وضع غير طبيعي ... وحين يطلب رئيس الجمهورية منذ دزينة من الأيام ... وبشكل رسمي ... معلومات وإيضاحات لا تأتي ... ولا يبدو أنها ستأتي ...

وحين تُكتب تقارير خطية، عن حقيقة وضع رئيس حكومة لبنان حيث هو، ولا يجرؤ كاتبوها على البوح بمضمونها ... وهم من المؤتمنين على قول الحقيقة ... 

وحين يعمد هؤلاء إلى تزييف الواقع والوقائع ... بالكلام عن قناعات وهمية، منسوبة إلى قناعات قسرية ...

حين يكون الأمر كذلك ... لا يعود هناك إلا ميشال عون، ليعلن الحقيقة، كما أعلنها اليوم ... ذوداً عن كرامة سعد الحريري ... وعن كرامة عائلة كريمة ... وتيار كبير ... وجماعة مؤسِسة ... ودفاعاً عن كرامة لبنان ...

كلام الرئيس غير صحيح؟ المسألة سهلة جداً ... بل ولا أسهل ...

فليعد سعد الحريري الآن حراً إلى بيروت ... فنكون مخطئين ... وسنحتفل مع كل اللبنانيين حينها بخطأنا ...

أما حتى ذلك الموعد العيد ... فكلنا خلف فخامته ... كلنا ناطرينك سعد...

ماذا عن أسرار هذا الكلام؟

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout