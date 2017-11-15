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ووزير الشؤون الخارجية البلجيكية ديدييه رينديرز: يجب ان تتمكن الحكومة اللبنانية من التركيز على الانتعاش الاقتصادي وتعزيز أمن مواطنيها

15
NOVEMBER
2017
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أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية البلجيكية ديدييه رينديرز بياناً اشار فيه الى انه تابع عن كثب التطورات الاخيرة في لبنان.
واعرب عن دعمه "لوحدة الجمهورية اللبنانية واستقرارها وسيادتها وأمنها".
واضاف البيان: "كما اعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديدريكا موغيريني ووزير الخارجية والمغتربين في لبنان جبران باسيل من بروكسل، فإن ديدييه رينديرز يتمنى وقف التدخلات الخارجية، ايا كان مصدرها، وإبعاد لبنان عن التوترات الإقليمية."
ورأى المسؤول البلجيكي انه "يجب ان تتمكن الحكومة اللبنانية من التركيز على الانتعاش الاقتصادي وتعزيز أمن مواطنيها، فضلا عن مصير العدد الكبير من اللاجئين الذين استقبلهم لبنان بشكل رائع."
وشدد رينديرز على ضرورة "تجنب اي زعزعة للاستقرار في هذا البلد الذي يرمز إلى التنوع الديني في الشرق الأوسط والذي تربطه ببلجيكا واوروبا بشكل وثيق علاقة صداقة قديمة، والقيم المشتركة كالتسامح."
وختم معتبرا ان "رئيس الوزراء سعد الحريري كان مهندس التوازن السياسي وقد كلف، نهاية عام 2016 ، تشكيل حكومة جامعة قامت بعمل مهم قضى بتفعيل عمل مؤسسات الدولة والتحضير للانتخابات العامة فيي ربيع 2018."
وختم رينديرز آملا أن يتمكن الحريري من العودة الى بلده مع عائلته في اسرع وقت حتى يتضح وضعه، لما فيه مصلحة الشعب اللبناني والمنطقة.

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