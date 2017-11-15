ممثل باسيل خلال عشاء هيئة كهرباء قاديشا في الوطني الحر: جهود رئيس الجمهورية مظلة كبيرة تجمع اللبنانين

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وطنية - البترون - رعى رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلا بمسؤول مكتب…المهن الحرة في التيار داني غفري، العشاء السنوي لهيئة كهرباء قاديشا في التيار، الذي اقيم في "بترونيات"، في حضور ندى بستاني ممثلة وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، نقيب محامي طرابلس والشمال عبدالله الشامي، رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان المدير العام كمال حايك، مدير شركة قاديشا عبد الرحمن مواس، رئيس هيئة كهرباء قاديشا ماريو شديد، رئيس لجنة متابعة ملف تحديث قاديشا طوني ماروني، منسق هيئة قضاء البترون في التيار طوني نصر، ورؤساء المصالح في قاديشا واعضاء نقابة عمال ومستخدمي قاديشا.



بداية النشيد الوطني، فكلمة ترحيب من جيسكا نعمه التي رحبت بالحضور وثمنت جهود باسيل، وقالت: "ان اولوياته جمع لبنان المقيم بلبنان المغترب، فهو كان ولا يزال مصدرا للطاقة بسعيه الدؤوب والمستمر، فهو من استطاع ان يبث في نفوسنا التواقة املا بمستقبل واعد وغد أفضل. ولم يترك مناسبة الا ووظفها في خدمة الوطن بعيدا عن الانتماءات السياسية او الطائفية".



شديد

أما شديد فقال: "منذ شهرين وقف معالي الوزير جبران باسيل في مؤتمر تفعيل العجلة الاقتصادية وشرح للعالم كله مبدأ الطاقة واستخراجها من المياه، من النفايات، من المواد البترولية، واخيرا من الطاقة الشبابية، ولا يمكننا ان ننسى الطاقة الاغترابية التي أعاد إنعاشها وإحياءها بعدما كانت في موت سريري، وقد لخص كلامه في جملة واحدة "كل شيء يتحرك هو طاقة".



أضاف: "من هنا، وبعد إذن معاليه، ان اهم طاقة لم تذكر هي معالي الوزير جبران نفسه، وهذه الطاقة هي بشهادة خصومه قبل محبيه، انها حركة، حياة، ايمان، تشجيع. فحركته الدائمة هي مصدر طاقة، وهي ليست حركة عابرة تنتهي عند انتهاء كل مهمة او وظيفة او منصب، ونحن نشهد ان هذه الطاقة كانت الاساس لنكون هنا هذه الليلة، لانه آمن وما زال مؤمنا بمؤسسة كهرباء لبنان، وخصوصا بشركة كهرباء قاديشا وطاقة شبابها".



وتابع: "نحن ومعالي الوزير سيزار ابي خليل مستمرون لنكمل الخطط والمشاريع والتصورات التي وضعها فريق المستشارين المؤتمنين لإيصال لبنان، فيصبح المشع والمنارة على صعيد الكهرباء والمياه. فنحن مؤمنون بأن العناد بالحق يجب ان يوصل الى نتيجة المرجوة ولو بعد حين. ثم تطرق الى "مطالب وتطلعات كثيرة وبعيدة قد تكون صعبة بالنسبة الى الوضع الاقتصادي الذي طال الحكومة قبل المواطنين".



غفري

ثم رحب ممثل باسيل بالحضور وقال: "أنا مسرور جدا ان امثل معالي الوزير باسيل في هذا العشاء، رغم محبة الوزير المشاركة شخصيا لانه يعتبر نفسه في بيته وبين اصدقاء له يتواصل معهم دائما، وقد عاهدنا على حضور كل نشاط برعايته في التيار ويحاول ان يكون شخصيا لنقل وجهة نظر التيار ويكون بين المحازبين، لكن الوزير اضطر الى السفر اليوم للقيام بجولة اوروبية ونقل وجهة نظر التيار ووجهة نظر لبنان الرسمي مما يحصل، خصوصا خلال الجهد الذي يبذله مؤسس التيار الوطني الحر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ان هذا الجهد الذي يشكل مظلة كبيرة تجمع اللبنانين في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، آملين ان يمر هذا الظرف بهمة الجميع وتضامن اللبنانيين مع بعضهم".



ثم تطرق الى "ملف المهن من نحو سنة ونصف سنة، وقد وضعنا أهدافا ومن بينها تفعيل النشاط في التيار في الشمال العزيز على قلبنا، وهدف آخر هو خلق هيئات جديدة، ويكون هناك نشاطات دائمة في كل المناطق، ومن بين الأهداف زيادة عدد المنتسبين للتيار. فنحن في عشائنا هذه الليلة نحقق كل هذه الاهداف، خصوصا اننا في الشمال وهيئة جديدة ومجموعة كبيرة من المنتسبين الجدد ونشاط مستمر".



وذكر بأن "قطاع المهن الحرة في التيار يضع كل امكانات التيار في تصرفهم، خصوصا ان الوزير باسيل يحب ان يبلغ عمال قاديشا ببعض الانجازات التي قد طالبتم بها وسوف تنتهي قريبا وتنفذ والوزير ابي خليل ايضا، لذا لن اعلنها لاترك المجال امام الوزير باسيل لاعلانها قريبا".



وقدم ماريو شديد دروعا تذكارية لكل من ممثلي باسيل وابي سيزار، وقد تم قطع قالب حلوى احتفالا بالمناسبة.



