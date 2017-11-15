اجتماع وزاري نيابي في وزارة البيئة لدرس اوضاع شركات الترابة في الكورة

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إنعقد في وزارة البيئة عصر اليوم اجتماع حول الوضع البيئي في الكورة شارك فيه وزير البيئة طارق الخطيب ووزير الصناعة حسين الحاج حسن ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب فادي كرم بحضور ممثلي شركات الاسمنت والترابة حيث تمّ التداول بأوضاع هذه الشركات وضرورة التزامها بالمعايير البيئية اللازمة حماية لصحة الناس وللوضع البيئي في الكورة.

وبناء لاصرار وزير البيئة على ايجاد حل للمشكلة البيئية, نوقش تصور لعمل المقالع في منطقة الكورة يأخذ بعين الاعتبار هواجس الاهالي من جهة وحماية البيئة من جهة ثانية واستمرار عمل المصانع من جهة ثالثة وإتفق على مواصلة الجهود لترجمة التصور بمخطط عملي.