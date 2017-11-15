وفد التيار الوطني الحر يقوم بزيارة مفتي بعلبك الهرمل

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إستكمالا للإتصالات التي يجريها مع مختلف القيادات والمرجعيات السنية، قام وفد من التيار الوطني الحر موفدا من معالي الوزير جبران باسيل رئيس التيار، وبرئاسة معالي وزير البيئة طارق الخطيب، بزيارة مفتي محافظة بعلبك الهرمل سماحة الشيخ خالد الصلح في منزله في بعلبك. وكان في استقبال الوفد حشد من الشخصيات الرسمية والدينية، من بينهم نائب رئيس بلدية بعلبك مصطفى الصلح، والسادة مخاتير المدينة خالد الصلح، خالد محمد الصلح، محمد بيان، ابراهيم خزعل، خالد الشياح، تامر الصلح وأصحاب الفضيلة المشايخ يوسف الصلح، مشهور الصلح وعمر يحيا.

في البداية تحدث معالي الوزير الخطيب الذي قال، إننا ننقل إليكم تحيات الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، ووقوفنا معكم في هذا الظرف العصيب الذي نمر به جميعا، ونعلن أننا جميعا متضامنون مع بعضنا البعض، لكي نتجاوز هذه المحنة ولكي نترفع عن الصغائر معلنين تمسكنا بالوحدة الوطنية والالتفاف حول مواقف فخامة رئيس الجمهورية الحكيمة التي لاقت توافقا من قبل الجميع، لا سيما من قبل صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومعظم القادة السياسيين والروحيين، وأردف الوزير الخطيب قائلا، إننا ما زلنا نعيش في دائرة الخطر، وقد قصدنا هذه الدار للتزود بآرائكم النيرة ونقلها إلى معالي رئيس التيار الوطني الحر.

ثم تحدث سماحة المفتي الذي رحب بالمبادرة الكريمة التي يقوم بها التيار الوطني الحر، وأشاد بموقف فخامة رئيس الجهورية وحكمته من موضوع استقالة الرئيس الحريري، وتأييده لمبدأ التريث في قبول الاستقالة. ثم تطرق إلى المواضيع الإنمائية التي تخص المنطقة بصورة عامة ومدينة بعلبك بصورة خاصة، وقد ناشد سماحته فخامة رئيس الجمهورية بضرورة إيلاء موضوع الأمن في المنطقة الأهمية القصوى، لما يشكل ذلك من ضرورة حيوية لازدهار المدينة. ثم دار نقاش حول عدد من المشاريع الحيوية التي تهم المدينة.