الرئيس عون للطلاب الذين زاروا القصر الجمهوري عشية عيد الاستقلال: كونوا على قدر يسمح لكم باتخاذ خياراتكم الوطنية

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دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الطلاب اللبنانيين الى ان يعملوا كي يكون لبنان فخورا بأبنائه كافة وان يتابعوا اخبار وطنهم وما يجري فيه من احداث فيكونوا على قدر يسمح لهم باتخاذ خياراتهم الوطنية "لأن من يكون على الحياد لا ينصر الباطل بالتأكيد، ولكنه يخذل الحق".

وإذ حذّر الرئيس عون الطلاب من تعميم الشائعات و"الاخبار المسمومة"، فإنه دعاهم الى أن يعملوا على تقوية الحس النقدي لديهم لا ان يكتفوا بالحقائق من عناوين الصحف فحسب.

مواقف رئيس الجمهورية جاءت خلال لقائه ظهر اليوم وفداً طلابياً من مدرسة سيدة الجمهور كان يقوم بجولة في ارجاء القصر الجمهوري الذي واصل لليوم الثالث على التوالي فتح ابوابه للوفود الطلابية جرياً على تقليد وطني عشية عيد الاستقلال.

وقد جال الطلاب الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية، في ارجاء القصر واستمعوا الى شروحات عن تاريخه ورمزية قاعاته، كغرفة الصحافة وقاعة "22 تشرين الثاني"، وقاعة "25 ايار" وصالون السفراء وقاعة مجلس الوزراء، وعبّروا عن سرورهم وشكرهم لرئيس الجمهورية على اتاحة الفرصة لهم لزيارة القصر الجمهوري للمرة الاولى لاسيما عشية ذكرى الاستقلال. وأكدوا ان أملهم بالتغيير في سبيل تحقيق الازدهار والامن والاستقرار للبنان كبير، مؤكدين تمسكهم بالبقاء فيه.

وشارك الطلاب خلال جولتهم بالعديد من النشاطات التثقيفية تعرفوا من خلالها على تاريخ لبنان لاسيما مرحلة استقلاله وعلى مميزاته الجغرافية، كما على السيرة الذاتية للرئيس عون. واطلعوا ايضاً على الثروة النباتية والتنوع البيولوجي للبنان وكيفية المحافظة عليهما، إضافة الى قانون السير وحقوق المرأة اللبنانية.





الرئيس عون

وحرص رئيس الجمهورية في ختام كل جولة على لقاء الطلاب مرحّباً بهم، والتقاط الصور التذكارية معهم. وكانت له كلمة أمام طلاب مدرسة سيدة الجمهور قال فيها: "احفادي، اهلا وسهلا بكم. اقول لكم:احفادي، لأن احفادي درسوا معكم، ومن خلالهم ارى كل فرد من بينكم. واذا كنت احب احفادي، فبالتأكيد انني احبكم، لأنكم مستقبل لبنان، وعليكم ان تعملوا كي يكون فخورا بأبنائه كافة. وانتم عليكم ان تستلموا القيادة من بعدنا، وكلي أمل ان تكونوا جميعًا على قدر المسؤولية، وذلك لا يكون الا من خلال متابعتكم لدراستكم فتصبحوا بذلك مؤهلين لمراكز القيادة او لأي مهنة تختارونها."

اضاف:" ليس من الجائز للمواطن ان يعبر حياته الدراسية، من دون ان يلتفت الى ما يدور من حوله. عليكم منذ الآن ان تستعدوا لدخول العالم الجامعي، وهو مختلف عن العالم الدراسي، فالدراسات الجامعية تفتح امامكم آفاقا من الحرية وابوابا جديدة في الحياة. وفي الوقت عينه، عليكم ان تتابعوا اخبار وطنكم وما يجري فيه من احداث فتكونوا على قدر يسمح لكم باتخاذ خياراتكم الوطنية لأن من يكون على الحياد لا ينصر الباطل بالتأكيد، ولكنه يخذل الحق. من هنا عليكم ان تكونوا شهودا لما يحصل من حولكم وان تتعلّموا من كافة التجارب."

ودعا رئيس الجمهورية الطلاب الى عدم تعميم الشائعات، وقال: "عليكم ان تعملوا على تقوية الحس النقدي لديكم لا ان تكتفوا بالحقائق من عناوين الصحف فحسب. تحققوا من كل امر وانتبهوا الى الاخبار المسمومة."

اضاف: "لا ادري كم من احد من بينكم سيبقى هنا لمتابعة تحصيله الجامعي في الجامعات اللبنانية، اذ ان البعض من بينكم سيذهب للتخصص في الخارج. ولكن سواء بقيتم في لبنان ام في الخارج، تعلموا واقتبسوا الجيد دائما والمستوى العلمي العالي، وخذوا ما لدى الخارج من قيم ونظام وحصانة للفرد، وليس كما جرى عندنا حيث تم إحتجاز رئيس حكومتنا في الخارج. فلا تكونوا ابدا هامشيين. لقد بلغتم سن الرشد وبات بامكانكم الخيار بين الجيد والصالح من جهة وما هو غير ذلك. واني اهنئكم في سنتكم الدراسية وآمل ان تواصلوا تحصيلكم العلمي فتكونوا دائما من المجلّين."





الطالب جبور

وكان الطالب كريس جبور قد القى كلمة باسم الطلاب قال فيها:

"فخامة الرئيس،

ربّما من اصعب الامور في حياتي ان أكتب كلمة والقيها أمام رجل حمل علم بلاده وحلمه على أكتافه، وله بصمات في تاريخ لبنان اسمه فخامة الرئيس العماد ميشال عون. ولكن، عندما بدأت الكتابة بالقلم رأيت القلب يكتب قبل القلم. منذ طفولتي ونحن نحتفل كل سنة بعيد استقلال وطننا الذي بدا لنا وكأنه فرض مدرسي، واهمين أنفسنا اننا نعيش فعلاً في وطن مستقل. مع مرور السنين بدأنا نحن الشباب نفقد الامل بالعيش في وطن حرّ، الى أن جئت يا فخامة الرئيس لتغيّر نظرتنا بمستقبل بلدنا وتنعش فينا الامل والتعلق بوطن اسمه لبنان.

لذلك بالنسبة الي والى الكثير من الشباب من عمري، اصبح يوم الواحد والثلاثون من شهر تشرين الاول 2016 يوم استقلال ثان للبنان، لأننا بدأنا نلمس من خلال مواقفكم عودة الهيبة لموقع الرئاسة لتثبتوا لنا ان المنصب لا يصنع رجلاً بل الرجل القوي بحكمه هو الذي يعطي قيمة الموقع الذي يشغله. اصبحنا اليوم في مرحلة تقرير مهنتنا المستقبلية، التي من خلالها يتقرر مصيرنا والجميع حولي ينصحني باختيار مهنة مرغوبة في الغرب وحجتهم ان لا مستقبل في لبنان. كنت اجادلهم بتردد، لكن اليوم جاءني الدافع لأجيبهم بكل ثقة وفخر أنني باق في وطني لبنان.

نعم باق في لبنان ولم لا، وأمامي رجل اتمثل به، صنع نفسه بنفسه من دون الاعتماد على آبائه وأجداده بل كافح وناضل سنوات طوال ليحقق حلمه بالرئاسة، ليس لموقع الرئاسة بذاته بل ليحقق من خلاله حلم شعب ووطن آمن به. يا فخامة الرئيس شكراً لكم!!"

وفي نهاية اللقاء، قدّمت هيئة ادارة مدرسة سيدة الجمهور وطلاب درعاً تقديرياَ الى الرئيس عون.

وشمل اليوم الثالث من زيارة الوفود الطلابية الى القصر الجمهوري، اضافة الى مدرسة سيدة الجمهور، مؤسسة أمل التربوية-ثانوية الشهيد حسن القصير، مدرسة رحبة الرسمية للبنات-عكار، ثانوية القديس اسطفانوس لراهبان القلبين الاقدسين-البترون ومدرسة راس بيروت الدولية.