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موقف قوي لوزير خارجية بلجيكا : مع عودة سريعة للحريري!

15
NOVEMBER
2017
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تفيد مصادر رفيعة متابعة لجولة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الاوروبية ، ان اتصالا تم بين باسيل ونظيره البلجيكي Didier Reynders لمتابعة اخر التطورات في لبنان.

وكان لافتا في هذا الاطار البيان الذي وصف بالقوي والذي اصدره وزير الخارجية البلجيكي معلنا فيه ان بلجيكا تدعم وحدة لبنان واستقراره وسيادة اراضيه، متمنيا ان يتمكن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري من العودة سريعا الى لبنان مع عائلته فيتضح وضعه لما فيه مصلحة لبنان والمنطقة، معتبرا ان الحريري كان مهندس استعادة التوازن السياسي نهاية ٢٠١٦ بظل تشكيل حكومة استطاعت ان تنجز الكثير وتعيد مؤسسات الدولة الى السكة الصحيحة وتحضر لانجاز الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.

وتمنى وزير الخارجية البلجيكي وقف التدخلات الخارجية بالشأن اللبناني، ايا كان نوعها ، وابعاد البلاد عن توترات المنطقة.
يذكر ان الاتصال تم بين باسيل ونظيره البلجيكي نظرا لضيق الوقت وعدم تمكن باسيل من لقاء reynders خلال محطته الخارجية في بلجيكا.

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