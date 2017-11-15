تطورات لبنان بين باسيل ونظيره البلجيكي... وبيان قوي!

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تفيد مصادر رفيعة متابعة لجولة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الاوروبية ، ان اتصالا تم بين باسيل ونظيره البلجيكي Didier Reynders لمتابعة اخر التطورات في لبنان، اعقبه موقف وصف بالقوي لوزير الخارجية البلجيكي الذي اعلن ببيان ان بلجيكا تدعم وحدة لبنان واستقراره وسيادة اراضيه، متمنيا ان يتمكن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري من العودة سريعا الى لبنان مع عائلته فيتضح وضعه لما فيه مصلحة لبنان والمنطقة، معتبرا ان الحريري كان مهندس استعادة التوازن السياسي نهاية ٢٠١٦ بظل تشكيل حكومة استطاعت ان تنجز الكثير وتعيد مؤسسات الدولة الى السكة الصحيحة وتحضر لانجاز الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.

وتمنى وزير الخارجية البلجيكي وقف التدخلات الخارجية بالشأن اللبناني، ايا كان نوعها ، وابعاد البلاد عن توترات المنطقة.



يذكر ان الاتصال تم بين باسيل ونظيره البلجيكي نظرا لضيق الوقت وعدم تمكن باسيل من لقاء reynders خلال محطته الخارجية في بلجيكا.