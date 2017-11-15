الرئيس عون: لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس الحريري بعد مضي ١٢ يوماً وعليه نعتبره محتجزاً وموقوفاً

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه لا شيء يبرر عدم عودة رئيس الحكومة سعد الحريري بعد مضي 12 يوماً، وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الانسان.



اضاف الرئيس عون خلال لقائه المجلس الوطني للاعلام، "لا تخافوا، لا اقتصادياً ولا مالياً ولا أمنياً، البلد آمن والسوق المالية تعمل كما يجب، والوحدة الوطنية صمام الأمان".



واكد الرئيس عون انه "لا يمكن البت باستقالة قدمت من الخارج، فليعد الى لبنان لتقديم استقالته او للرجوع عنها او لبحث أسبابها وسبل معالجتها".



وشدد على انه لا يمكننا اطالة الانتظار وخسارة الوقت، اذ لا يمكن إيقاف شؤون الدولة.