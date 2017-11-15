بعد توقيف "أبو طاقية".. هذا ما قاله وزير الدفاع

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أشاد وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف بالإنجاز الأمني الذي حققته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، من خلال إلقاء القبض على المدعو مصطفى الحجيري الملقب بـ"أبو طاقية".

وقال الصراف في تصريح له: "ان هذا الإنجاز يضاف الى سلسلة الإنجازات التي يحققها الجيش والتي تثبت دون أدنى شك حرص المؤسسة العسكرية وسهرها على حفظأامن الوطن والمواطن وتؤكد ان اي مطلوب او ارهابي لن يبقى حرا طليقا".

وأكد الصراف "ان امن لبنان بخير بفضل جهوزية جيشه الوطني"، وشدد على "دعم المؤسسة العسكرية والوقوف الى جانب القوى الامنية في كل ما تقوم به من اجل حماية الامن والاستقرار".