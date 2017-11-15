الحريري لم يلتقِ حتى الآن بالسبهان ولا ببن سلمان

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قالت مصادر متابعة لصحيفة "الاخبار" إن الرئيس سعد الحريري لم يلتقِ حتى الآن بالوزير السعودي ثامر السبهان ولا بوليّ العهد محمد بن سلمان، منذ احتجازه في السعودية، ما يعني، بحسب المصدر، أن السعودية لم تقرّر بعد إعطاءه "لائحة التعليمات" أو خطّة العمل السعودية الجديدة في لبنان، ليتمّ الإفراج عنه بعد ذلك.

واضافت الصحيفة ان مقابلة الحريري والتفاصيل التي ظهرت فيها لا تزال تشغل بال المتابعين في بيروت، وبالتحديد كلام الحريري عن عائلته، إذ يقول مرجع لبناني إن "الحريري قال حين تحدّث عن عائلته إن مواقفه المستقبلية ستكون مربوطة بورقة الضغط هذه".

خصوصاً أن التواصل مع الحريري صعبٌ للغاية، وهو لم يتكلّم مع بري أو عون منذ أيام طويلة، ويؤكّد الذين يتواصلون معه أنه لا يجيب إلّا بجملٍ محدّدة.