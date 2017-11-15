عناوين الصحف ليوم الاربعاء 14 تشرين الثاني 2017

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الديار: نحن في الجنوب وسوريا والعراق واليمن وغزة ومع كل شعب مظلوم

قضيتنا فلسطين وسنحررها ولو طال الزمان وبعد قرون ونردع إسرائيل

لماذا لم يحسم الرئيس عون السياسة الخارجية والدفاعية والاقتصادية بعد سنة؟



الأخبار: واشنطن للرياض: سياستكم هوجاء



الأنوار: الملك سلمان وولي عهده يرحبان بالبطريرك الراعي والوفد المرافق

اللواء: الملك سلمان لتعزيز التسامح.. والراعي يتبنّى أسباب الإستقالة

باسيل يستبق عودة الحريري «بالتحريض الدولي».. والشَلَل يضرب الحركة الإقتصادية

النهار: زيارة السعودية كشفت التباعد بين بعبدا وبكركي





الجمهورية:الراعي:مقتنع باسباب الاستقالة

المستقبل: باسيل في جولة أوروبية مكرّساً سياسة «النأي» بلبنان: لا تصدير ولا استيراد للمشاكل

الراعي يؤكد عودة الحريري «بأسرع ما يمكن»





الإتحاد: أبن سلمان للحريري وعباس: اللعبة انتهت



the daily star: Hariri urges calm, says returning within days



?l'orient le jour: Affaire Hariri : approche-t-on d’un épilogue