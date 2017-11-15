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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني 2017

15
NOVEMBER
2017
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النهار: أسرار الآلهة

تأهب حزب الله

طلب "حزب الله" من محازبيه التأهّب لأي عدوان طارئ أو تطوّر غير متوقّع وألزمهم بعدم التحرّك إلى مناطق بعيدة من دون إعلام مسؤولي القطاعات....


كان يطلبه

قال ضابط كبير متقاعد عن مرجع كبير إنه كان يطرده كلّما وصل إلى مكتبه يطلب خدمة أو يريد أن يمضي بعض الوقت للتسلية....

 

 

الجمهورية: اسرار

جوقة

إنتقد مرجع غير مدني ما سمّاها «جوقة المزايدين»، التي كان لمواقفها الأثر السلبي جداً على كلّ الجهود والمحاولات التي جرت لجلاء الغموض الذي يكتنف الأزمة الحالية التي يعيشها لبنان.


كلام

سَمع مسؤول كبير ما وصَفه «كلاماً مطمئناً جداً» مِن سفير دولةٍ كبرى، حول لبنان، ونقل عن هذا السفير قوله: «الأزمة السياسية في لبنان دقيقة، لكنّنا لا نرى ما يستدعي القلق على استقراره.


تحقيق

تُجري السلطات الأمنية تحقيقاً في حادثٍ أمني بعدما تبيّن أنّ رصاصاً اخترَق نوافذ فندق خلال احتفال حزبي كان يوجد فيه رئيسه.


مواعيد


يتلقى موظفون لبنانيون في سفارة دولة إقليمية بارزة اتصالات من أشخاص يدّعون أنهم ينتمون إلى دائرة علاقات عامة في أحد الأحزاب ويطلبون مواعيد لمقابلة مسؤولين من هذه السفارة.

 


المستقبل: يقال

إنّ سفير دولة كبرى معتمداً في لبنان زار خلال الأيام القليلة الماضية ممثّلين عن كتل نيابية وأحزاب سياسية لاستمزاج آرائها حول كيفية معالجة الأزمة السياسية المُستجدّة.

 

 

اللواء: أسرار

همس
لم تخفِ دوائر رسمية عليا استياءها من تحرك مرجع روحي، وزيارة عاصمة عربية ذات تأثير كبير…


 غمز
توقف مصدر نيابي عند غياب نجل قطب سياسي عن لقاء وفد جاء يتضامن مع مواقف مرجعية إسلامية.


لغز
تؤكد مصادر مصرفية أن تحويلات إلى العملات الصعبة حصلت لكن الوضع بقي تحت السيطرة.

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