حركة ديبلوماسية غربية اكدت ان انهيار لبنان ممنوع

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أشارت مصادر سياسية متابعة الى ان حركة دبلوماسية غربية واسعة تناولت موضوع لبنان في الساعات الأخيرة، وأكدت بأن الانهيار ممنوع وبأن عودة الحريري الى بيروت وقيامه بمفاوضات داخلية ستكون مفتاح الحل المرتقب للازمة اللبنانية، على ان تشمل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والحلفاء للوصول الى تسوية مع شروط جديدة عنوانها الأول والأخير تطبيق سياسة النأي بالنفس، مشددة على ان تشمل هذه المفاوضات ايضاً حزب الله المعني الأول في إعادة إحياء التسوية، على ان يقوم بها رئيس الجمهورية، ولفتت الى انها سمعت كلاماً يصّب في هذا الاطار، أي ان الرئيس عون سيقوم بهذه المبادرة قريباً جداً.