المستقبل يتبنّى جولة باسيل: كلام صقر آراء شخصيّة

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قبل يومين، شنّ النائب عقاب صقر هجوماً على وزير الخارجية جبران باسيل بسبب الجولة الأوروبية التي بدأها الأخير أمس. وقال صقر إن «هناك محاولة كومندوس دبلوماسية لتحرير الحريري من السعودية. الكلام عارٍ من الصحة ولا يليق بوزير خارجية، وهو إساءة للحريري والمملكة ولبنان، ولا يُمكن القبول بهكذا خطاب أقل ما يُقال فيه إنّه متهور».

وأضاف صقر: «أقول له (باسيل): اهتم بنزار زكا وحاول إرجاعه من إيران، واترك الملفات الكبيرة. المطلوب من باسيل أن يوضح هذا المناخ ويُعلن أنّ هذه الترهات الإعلامية لا شأن له بها». إلّا أنه تأكيداً على أن جولة باسيل جرت بالتنسيق الكامل مع تيار المستقبل وعائلة الرئيس الحريري، أعلن تيار المستقبل، في بيان أمس، أن الموقف الرسمي للتيار يصدر عن التيار أو عن كتلة المستقبل، وأن أيّ موقف آخر هو رأي شخصي. وتعمّد تيار المستقبل أيضاً إجراء الوزير غطّاس خوري مقابلة على شاشة «المستقبل»، أثنى فيها على جهود رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية.