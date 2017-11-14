رحمه يرد على ريفي :" من الأفضل للّبنانيين أن يسدّوا آذانهم ويمتنعوا عن الإستماع له "

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ردّ النائب اميل رحمه على الوزير السابق أشرف ريفي الذي تطاول على الرئيس ميشال عون أول من أمس وتعرض للوزير باسيل مؤخراً، ومما قاله:يطالنا اللواء أشرف ريفي يومياً بمواقف أقل ما يقال فيها أنها تصدر عن رجل أعماه التعصب الذميم، ومن الأفضل للّبنانيين أن يسدّوا آذانهم ويمتنعوا عن الإستماع له لأنه ينفخ في بوق الفتنة ولا يتصرف إلا طائفيا ومذهبياً وكأنه مكلف بإعادة استيلاد الحرب الأهلية؛ وحتماً فإن اللّبنانيين في زمن التفافهم من حول الرئيس ميشال عون ومواقفه الوطنية المشرفة بمسلميهم السنّة والشيعة والدروز، ومسيحييّهم على إختلاف طوائفهم يسخرون من حملات ريفي ويستهجنون خطابه الإستفزازي. ويفتخرون بحضور الرئيس عون وحسن إدارته الرهينة والحكيمة التي يعتمدها للخروج من الأزمة الحالية وإنهم يؤيدون بالتالي تحرك الوزير باسيل في الخارج كموفد رئاسي ويعتبرونه ضرورياً ومجدياً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان.