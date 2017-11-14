أمن الدولة يختم مصنع لرجل سوري بالشمع الاحمر

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في سياق دورها في حماية الأمن الغذائي للمواطن، تستمرّ المديريّة العامّة لأمن الدولة في حملتها، ضمن منطقة البقاع، على المحلّات المخالفة لأدنى الشروط الصحّيّة، بمرافقة مندوبين من مصلحتَي الصحّة والإقتصاد, وداهمت دورية مصنعاً للحلويات في بلدة غزّة، لصاحبه السوري (عبدالله س.)، وبعد الكشف عليه تبيّن أنّه غير مطابق لشروط الصحّة العامّة، ويتمّ فيه إعادة تصنيع مواد مرتجعة، كما ضبطت فيه عدّة أنواع من الحلويات غير مطابقة للشروط الصحّيّة، ومنتهية الصلاحية.

تمّ توقيف صاحب المصنع بعد ختمه بالشمع الأحمر، بناءً لإشارة القضاء، وجرى تلف المواد المنتهية الصلاحية بالتنسيق مع الوزارات المختصّة.