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طارق الخطيب: بوحدتنا نستطيع ان ننتصر على العواصف التي تعصف بنا

14
NOVEMBER
2017
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أكد وزير البيئة طارق الخطيب في تصريح له خلال استقباله النائب محمد الصفدي ان "الازمة الحالية التي يمر بها كل الوطن ليست ازمة فئة معينة"، مشيراً إلى أنه ان "لا خيار لنا سوى ان نقف جنبا الى جنب، لانه بوحدتنا نستطيع ان ننتصر على العواصف التي تعصف بنا، اما اذا كنا غير موحدين فسترمينا نسمة هواء".

 

وتوجه الخطيب الى مفتي البقاع الشيخ خليل الميس بالقول: "تعرض الوطن، في تاريخه، لازمات كبيرة وكثيرة، لكن بحكمة الحكماء أمثالك استطعنا اجتيازها، ونعمل كي تمر هذه الازمة بأقل ارتدادات سلبية على الوطن. لا يمكننا ان ننكر صعوبتها، ولا يمكننا ان نتجاهل مدى الاخطار المحدقه بوطننا، ما حصل ملتبس عند الشعب اللبناني، والحقيقة لا احد يعرفها اليوم سوى دولة الرئيس سعد الحريري، من هنا كان توجه فخامه الرئيس ميشال عون والجميع بأن ننتظر كي نسمع منه وحده ما جرى معه".

 

واضاف "من هنا كانت المقاربة التي قام بها فخامة الرئيس عون والتي اتسمت بالحكمة والدراية وروح المسؤولية العالية، وساهمت الى حد كبير في تخفيف وطأة ما كان آت الى لبنان. فالخطة كانت تقضي بقصف كرة نار على الساحة اللبنانية"، منوها بـ"حكمة رئيس الجمهورية ميشال عون التي التقت مع ارادة اللبنانيين وحكمة القيادات وعلى رأسهم صاحب السماحة المفتي عبد اللطيف دريان الذي كان لنا شرف زيارته اولا، ووقفنا على خاطره، وكانت الآراء متوافقة بأنه لا بد من ان نقف جنبا الى جنب وان تتضافر كل الجهود".

 

وتابع "في سياق هذه الزيارة، نحن مؤتمنون على نقل هذه الرسالة من رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، بأننا نحن كتيار الى جانبكم والى جانب جميع أهلنا في لبنان، ونحن لا نترك ابناء وطننا ابدا، وحيث نستطيع المساعدة نحن حاضرون".

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