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باسيل بعد لقاء ماكرون: نحن بانتظار عودة الرئيس الحريري حتى يمارس حريته كما يريد

14
NOVEMBER
2017
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التقى بعد ظهر اليوم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون في قصر الإليزيه.

وشكر باسيل بعد اللقاء، الرئيس الفرنسي "على مبادرته تجاه الوضع الاستثنائي الذي يمر به لبنان، مؤكّدًا أنّ "فرنسا مع الرئيس ماكرون تعود الى دورها الطليعي في حماية الحقوق والدفاع عن الحريات".

وأكّد باسيل "موقف لبنان وتمسكه بقراره الحر بإرادة حكامه المنتخبين من شعبه"، مشيرًا إلى أنّ "لبنان لا يريد التدخل في شؤون الدول الاخرى ويرفض التدخل في شؤونه والاعتداء على احد وسياسته الخارجية مستقلة ويجب تثبيتها"، موضحًا أنّ "استقرار لبنان لا يعنيه فقط بل يعني المنطقة واوروبا".

 


وأضاف "لا نريد للبنان ان يصدر المشاكل الى احد فتكفيه مشاكله وابرزها النزوح السوري"، لافتًا إلى أنّ " لبنان مصر على العلاقات الطيبة مع المملكة العربية السعودية وعلى الاطار الثنائي لحل المشاكل".

وقال "نحن بانتظار عودة الرئيس الحريري حتى يمارس حريته كما يريد ونفتح مرحلة ثانية بالبحث عن حلول للمشاكل التي تعترضنا والهواجس المطروحة".

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