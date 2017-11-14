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طرابلسي يشيد بحكمة فخامة الرئيس وبأخلاقه وبضبطه الإيقاع الوطني في وقت دقيق

14
NOVEMBER
2017
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أشاد القسّيس ادكار طرابلسي في مقابلة تلفزيونيّة بحكمة فخامة رئيس الجمهوريّة وبأخلاقه وبضبطه الإيقاع الوطني في وقت دقيق جنّب البلاد الانقسام وحماها ممّا كان يُحاك لها من مخططات وما تجره عليها من ويلات.


وشدّد القسيس طرابلسي على أن ما حصل للرئيس الحريري أحيا الشعور بالأمّة والقوم والمحبة المتبادلة تجاه سائر مكوّنات الشعب كما سبق أن حدث في حرب العام 2006. وما هذه الروح الوطنيّة سوى البرهان أننا أمة واحدة وعائلة واحدة ولسنا طوائف وشعوبًا مُتّحدة كما كان يحلو لبعض الأبواق القول. وقد برهنت أحداث الأسبوع الماضي حقيقة هذه الوحدة الوطنيّة في زمن رئيسٍ وحّد الشعب ووقف إلى جانبه كلّ من الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط وغيرهم من القادة الّذين رفعوا مستوى الأداء السياسيّ وحموا البلاد.


وناشد طرابلسي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم إثارة النعرات وتجنّب التعليقات الهابطة إذ ليس بهذه الطريقة ندافع عن لبنان وقادته والقِيَم التي نؤمن بها. ودعا إلى الصلاة لعودة الرئيس الحريري سالمًا لتحمّل مسؤوليّاته.

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